https://ria.ru/20250904/pritok-2039610329.html
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке
Приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:41:00+03:00
2025-09-04T10:41:00+03:00
2025-09-04T10:49:00+03:00
дальний восток
экономика
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039594371_0:127:3140:1893_1920x0_80_0_0_2c13c9c78f2f84dbd47bc6017b557e51.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать, отметил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока, а также принял участие по видеосвязи в запуске новых объектов в регионе."Сейчас мы посмотрели и увидели, что на Дальнем Востоке есть небольшой, но всё-таки приток населения, что не может не радовать. Это в значительной степени связано с развитием инфраструктуры, городов, и у нас соответствующие программы есть по развитию дальневосточных городов, плюс еще ипотека сохраняется максимально льготная", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250904/putin-2039606899.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039594371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f3abc3dab9b04d2f71f5ceff8010528d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, экономика, россия, владивосток, владимир путин
Дальний Восток, Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке
Путин: приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать