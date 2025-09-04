Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 04.09.2025 (обновлено: 10:49 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/pritok-2039610329.html
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке
Приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:41:00+03:00
2025-09-04T10:49:00+03:00
дальний восток
экономика
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039594371_0:127:3140:1893_1920x0_80_0_0_2c13c9c78f2f84dbd47bc6017b557e51.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать, отметил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока, а также принял участие по видеосвязи в запуске новых объектов в регионе."Сейчас мы посмотрели и увидели, что на Дальнем Востоке есть небольшой, но всё-таки приток населения, что не может не радовать. Это в значительной степени связано с развитием инфраструктуры, городов, и у нас соответствующие программы есть по развитию дальневосточных городов, плюс еще ипотека сохраняется максимально льготная", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250904/putin-2039606899.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039594371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f3abc3dab9b04d2f71f5ceff8010528d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, экономика, россия, владивосток, владимир путин
Дальний Восток, Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин
Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке

Путин: приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает интерактивную экспозицию в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин осматривает интерактивную экспозицию в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин осматривает интерактивную экспозицию в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать, отметил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока, а также принял участие по видеосвязи в запуске новых объектов в регионе.
"Сейчас мы посмотрели и увидели, что на Дальнем Востоке есть небольшой, но всё-таки приток населения, что не может не радовать. Это в значительной степени связано с развитием инфраструктуры, городов, и у нас соответствующие программы есть по развитию дальневосточных городов, плюс еще ипотека сохраняется максимально льготная", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки
Вчера, 10:33
 
Дальний ВостокЭкономикаРоссияВладивостокВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала