Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке

Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025

Путин оценил показатели притока населения на Дальнем Востоке

Приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:41:00+03:00

2025-09-04T10:41:00+03:00

2025-09-04T10:49:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Приток населения на Дальнем Востоке не может не радовать, отметил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока, а также принял участие по видеосвязи в запуске новых объектов в регионе."Сейчас мы посмотрели и увидели, что на Дальнем Востоке есть небольшой, но всё-таки приток населения, что не может не радовать. Это в значительной степени связано с развитием инфраструктуры, городов, и у нас соответствующие программы есть по развитию дальневосточных городов, плюс еще ипотека сохраняется максимально льготная", - сказал Путин.

