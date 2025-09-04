Рейтинг@Mail.ru
04.09.2025
05:41 04.09.2025
Приамурье работает над расширением карты полетов для транзита туристов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти Приамурья работают с Росавиацией, Минтрасом РФ и китайскими авиакомпаниями по расширению карты полётов для транзита туристов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. В 2025 году в Благовещенске завершается строительство инфраструктуры аэропорта. Новая взлётно-посадочная полоса принимает широкофюзеляжные самолёты, созданы рулежные дорожки, перрон для малой авиации, установлено аэронавигационное оборудование, спасательные станции. Новый аэровокзальный комплекс мощностью 1 миллион пассажиров сдадут в декабре этого года. "Это будет один из самых современных в России аэропортов. С телетрапами, со всеми необходимыми условиями для оформления, в том числе зарубежных рейсов. И после того, как у нас, я надеюсь, в следующем году запустится канатная дорога, вот эти транспортные объекты, их связываем между собой, в том числе согласовывая с китайской стороной возможность для транзита туристов", - рассказал Орлов агентству. Например, туристы из Пекина могут приехать в Хэйхэ, расположенный напротив Благовещенска, а затем по канатной дороге в областную столицу Приамурья и отсюда самолётом отправиться, к примеру, на Байкал, Камчатку и в другие интересные для китайского туриста регионы. По словам губернатора, сейчас власти по этому направлению работают с Росавиацией, Минтрансом России и с китайскими авиакомпаниями. "Для того, чтобы максимально расшить вот этот "веер" разлета, чтобы создать условия для продвижения этой темы. Аналогично российские туристы, которые хотят приехать в Китай, могут лететь не из Москвы в Пекин напрямую, а могут пролететь вот таким образом, мы говорим (не только - ред.) про туристов в первую очередь, но и про бизнес-туристов, которым интересен поиск бизнес-партнеров в Китае", - пояснил Орлов. В 2018 году, по словам главы региона, пассажиропоток в аэропорту Благовещенска составлял 360 тысяч пассажиров в год. В 2025-м планируется перешагнуть отметку в 1 миллион пассажиров. "Это говорит о динамике развития региона и, собственно, говорит о всей транспортной инфраструктуре", - отметил Орлов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Власти Приамурья работают с Росавиацией, Минтрасом РФ и китайскими авиакомпаниями по расширению карты полётов для транзита туристов, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов.
В 2025 году в Благовещенске завершается строительство инфраструктуры аэропорта. Новая взлётно-посадочная полоса принимает широкофюзеляжные самолёты, созданы рулежные дорожки, перрон для малой авиации, установлено аэронавигационное оборудование, спасательные станции. Новый аэровокзальный комплекс мощностью 1 миллион пассажиров сдадут в декабре этого года.
"Это будет один из самых современных в России аэропортов. С телетрапами, со всеми необходимыми условиями для оформления, в том числе зарубежных рейсов. И после того, как у нас, я надеюсь, в следующем году запустится канатная дорога, вот эти транспортные объекты, их связываем между собой, в том числе согласовывая с китайской стороной возможность для транзита туристов", - рассказал Орлов агентству.
Например, туристы из Пекина могут приехать в Хэйхэ, расположенный напротив Благовещенска, а затем по канатной дороге в областную столицу Приамурья и отсюда самолётом отправиться, к примеру, на Байкал, Камчатку и в другие интересные для китайского туриста регионы. По словам губернатора, сейчас власти по этому направлению работают с Росавиацией, Минтрансом России и с китайскими авиакомпаниями.
"Для того, чтобы максимально расшить вот этот "веер" разлета, чтобы создать условия для продвижения этой темы. Аналогично российские туристы, которые хотят приехать в Китай, могут лететь не из Москвы в Пекин напрямую, а могут пролететь вот таким образом, мы говорим (не только - ред.) про туристов в первую очередь, но и про бизнес-туристов, которым интересен поиск бизнес-партнеров в Китае", - пояснил Орлов.
В 2018 году, по словам главы региона, пассажиропоток в аэропорту Благовещенска составлял 360 тысяч пассажиров в год. В 2025-м планируется перешагнуть отметку в 1 миллион пассажиров.
"Это говорит о динамике развития региона и, собственно, говорит о всей транспортной инфраструктуре", - отметил Орлов.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
