СВР: Мерц поручил скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Киеву

СВР: Мерц поручил скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Киеву - РИА Новости, 04.09.2025

СВР: Мерц поручил скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Киеву

Канцлер Германии Фридрих Мерц поручил скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро СВР России.

2025-09-04

2025-09-04T09:15:00+03:00

2025-09-04T10:40:00+03:00

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц поручил скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро СВР России."Канцлер <...> учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", — говорится в заявлении.По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляют заводскую маркировку и заменяют отдельные детали."Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие", — отметили в службе.Маниакальное стремление канцлера к реваншу вызывает все большую обеспокоенность у политической элиты страны."Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", — подчеркнули в СВР.Немецкие политики опасаются, что использование Taurus может вызвать ответный удар со стороны Москвы. В этом случае вся территория ФРГ окажется в зоне риска, добавили в ведомстве.В июне Владимир Путин заявил, что размышления о возможной передаче ВСУ ракет Taurus вызывают большие вопросы. Их применение будет означать втягивание ФРГ в прямой конфликт с Россией: украинские военные не могут управлять таким оружием самостоятельно, на это способны только немецкие офицеры. При этом поставки ракет киевскому режиму не остановят продвижения российской армии в зоне спецоперации.

