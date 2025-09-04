Рейтинг@Mail.ru
СВР: Мерц поручил скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Киеву
09:15 04.09.2025 (обновлено: 10:40 04.09.2025)
СВР: Мерц поручил скрыть причастность Берлина к поставкам Taurus Киеву
Канцлер Германии Фридрих Мерц поручил скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро СВР России.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц поручил скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро СВР России."Канцлер &lt;...&gt; учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", — говорится в заявлении.По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляют заводскую маркировку и заменяют отдельные детали."Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие", — отметили в службе.Маниакальное стремление канцлера к реваншу вызывает все большую обеспокоенность у политической элиты страны."Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", — подчеркнули в СВР.Немецкие политики опасаются, что использование Taurus может вызвать ответный удар со стороны Москвы. В этом случае вся территория ФРГ окажется в зоне риска, добавили в ведомстве.В июне Владимир Путин заявил, что размышления о возможной передаче ВСУ ракет Taurus вызывают большие вопросы. Их применение будет означать втягивание ФРГ в прямой конфликт с Россией: украинские военные не могут управлять таким оружием самостоятельно, на это способны только немецкие офицеры. При этом поставки ракет киевскому режиму не остановят продвижения российской армии в зоне спецоперации.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц поручил скрыть причастность ФРГ к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро СВР России.
"Канцлер <...> учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", — говорится в заявлении.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus
4 июля, 21:06
По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляют заводскую маркировку и заменяют отдельные детали.
"Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие", — отметили в службе.
Маниакальное стремление канцлера к реваншу вызывает все большую обеспокоенность у политической элиты страны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Мерц подрывает усилия Трампа по Украине, заявили в Германии
3 сентября, 16:38
"Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев", — подчеркнули в СВР.
Немецкие политики опасаются, что использование Taurus может вызвать ответный удар со стороны Москвы. В этом случае вся территория ФРГ окажется в зоне риска, добавили в ведомстве.
В июне Владимир Путин заявил, что размышления о возможной передаче ВСУ ракет Taurus вызывают большие вопросы. Их применение будет означать втягивание ФРГ в прямой конфликт с Россией: украинские военные не могут управлять таким оружием самостоятельно, на это способны только немецкие офицеры. При этом поставки ракет киевскому режиму не остановят продвижения российской армии в зоне спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин прокомментировал заявления Мерца в адрес России
3 сентября, 16:57
 
