Посольство США заказало ремонт лифтов фирмы, которая ушла из России
Посольство США заказало ремонт лифтов фирмы, которая ушла из России - РИА Новости, 04.09.2025
Посольство США заказало ремонт лифтов фирмы, которая ушла из России
Посольство США в России ищет компанию для обслуживания лифтов, произведенных финской фирмой Kone, ушедшей с российского рынка после начала специальной военной... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:14:00+03:00
2025-09-04T03:14:00+03:00
2025-09-04T03:14:00+03:00
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Посольство США в России ищет компанию для обслуживания лифтов, произведенных финской фирмой Kone, ушедшей с российского рынка после начала специальной военной операции, выяснило РИА Новости на основе правительственных документов. В заявке госдепа США о поиске подрядчика говорится, что "посольство или консульство США в Москве нуждается в проведении профилактического обслуживания и аварийно-восстановительных работ для шести лифтов". Речь идет о регулярном обслуживании различных узлов с периодичностью месяц, полгода и год. Между тем финская компания Kone, специализирующаяся на производстве в том числе лифтов, сообщала в марте 2022 года, что в связи со специальной военной операцией России на Украине решила прекратить поставки в РФ с 3 марта 2022 года. Госдеп подчеркивает, что подрядчик должен предоставить необходимый управленческий, административный и рабочий персонал, а также необходимые транспортные средства, оборудование, инструменты, запасные части, расходные материалы и принадлежности, нужные для проведения осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены компонентов лифтов в соответствии с рекомендациями производителя. В заявке также сказано, что, "хотя лифты производятся компанией Kone Elevators, серьезное внимание будет уделено любому представителю производителя лифтов или компании по техническому обслуживанию лифтов, которая сопоставима с Kone Elevators и имеет аналогичную или более высокую аттестацию". Ряд западных компаний не стали продолжать работу в России после 24 февраля 2022 года.
Посольство США заказало ремонт лифтов фирмы, которая ушла из России
