Рейтинг@Mail.ru
Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 04.09.2025 (обновлено: 00:51 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/posolstvo-2039522766.html
Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне
Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне - РИА Новости, 04.09.2025
Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне
Посольство России в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T00:33:00+03:00
2025-09-04T00:51:00+03:00
россия
лиссабон (город)
португалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039515490_0:0:607:342_1920x0_80_0_0_8b6e830c9943ad9b8f4bf3f868805a68.png
МАДРИД, 4 сен — РИА Новости. Посольство России в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства. "Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши", — заявили в дипмиссии, отвечая на вопрос о возможном присутствии граждан РФ среди пострадавших и погибших. По меньшей мере 15 человек погибли, десятки получили ранения в результате схода с рельсов в Лиссабоне фуникулера Elevador da Glória, сообщило в среду новостное агентство CNN Portugal.Точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера - 43 человека. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как из поврежденного вагона выходят люди, а в небо поднимается столб дыма.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
https://ria.ru/20250428/lissabon-2013948325.html
https://ria.ru/20250814/egipet-2035230972.html
россия
лиссабон (город)
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039515490_0:0:607:456_1920x0_80_0_0_ceefacf874fbfa4d1a01c1d8b37a9f11.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лиссабон (город), португалия
Россия, Лиссабон (город), Португалия
Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне

Посольство выясняет, были ли россияне среди погибших и пострадавших в Лиссабоне

© Фото : соцсетиКрушение фуникулера в Лиссабоне
Крушение фуникулера в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : соцсети
Крушение фуникулера в Лиссабоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 4 сен — РИА Новости. Посольство России в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства.
"Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши", — заявили в дипмиссии, отвечая на вопрос о возможном присутствии граждан РФ среди пострадавших и погибших.
Лиссабон, Португалия - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение
28 апреля, 23:28
По меньшей мере 15 человек погибли, десятки получили ранения в результате схода с рельсов в Лиссабоне фуникулера Elevador da Glória, сообщило в среду новостное агентство CNN Portugal.
Точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера - 43 человека. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как из поврежденного вагона выходят люди, а в небо поднимается столб дыма.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
Скорая помощь в Египте - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В посольстве сообщили подробности ДТП с автобусом с россиянами в Египте
14 августа, 12:56
 
РоссияЛиссабон (город)Португалия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала