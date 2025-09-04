https://ria.ru/20250904/posolstvo-2039522766.html

Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне

Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне - РИА Новости, 04.09.2025

Посольство выясняет, были ли россияне среди пострадавших в Лиссабоне

Посольство России в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре... РИА Новости, 04.09.2025

МАДРИД, 4 сен — РИА Новости. Посольство России в Португалии выясняет, были ли российские граждане среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства. "Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши", — заявили в дипмиссии, отвечая на вопрос о возможном присутствии граждан РФ среди пострадавших и погибших. По меньшей мере 15 человек погибли, десятки получили ранения в результате схода с рельсов в Лиссабоне фуникулера Elevador da Glória, сообщило в среду новостное агентство CNN Portugal.Точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно, однако вместимость фуникулера - 43 человека. В сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как из поврежденного вагона выходят люди, а в небо поднимается столб дыма.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.

