https://ria.ru/20250904/poshliny-2039745312.html

Пошлины США увеличили поставки мяса из Австралии до рекорда

Пошлины США увеличили поставки мяса из Австралии до рекорда - РИА Новости, 04.09.2025

Пошлины США увеличили поставки мяса из Австралии до рекорда

Австралийские фермеры в июле на фоне введения США импортных пошлин смогли нарастить поставки мяса в эту страну до рекордных для двусторонней торговли 463,5... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:17:00+03:00

2025-09-04T18:17:00+03:00

2025-09-04T18:17:00+03:00

в мире

сша

австралия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170303_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_782485eb0db0d7c732f1a2a58a64bbf1.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Австралийские фермеры в июле на фоне введения США импортных пошлин смогли нарастить поставки мяса в эту страну до рекордных для двусторонней торговли 463,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Против Австралии действует с апреля "базовый" импортный тариф США в 10%, исключение - алюминий, сталь и медь (50%), также автомобили и запчасти для них (25%). В июле Штаты увеличили импорт мяса из Австралии до рекордных 463,5 миллиона долларов, что на четверть больше уровня июня этого года и на треть - июля прошлого года. Это произошло главным образом за счет роста ввозимых объемов - почти на 30%, при этом условная цена одного килограмма изменилась не так значительно - всего на 4%. Это может говорить о переориентации американских покупателей со стран с более высокими импортными пошлинами на австралийский товар. Например, доля Бразилии, для которой действует пошлина в 50%, в закупках Штатов сократилась до 6,1% с 7% годом ранее. Однако австралийский импорт мог вырасти и за счет реэкспорта мяса от соседки - Новой Зеландии. Для той действует повышенный тариф на ввоз товаров в США в 15%. При этом за год экспорт новозеландского мяса в США в физическом выражении сократился почти на 22%.

https://ria.ru/20250901/poshliny-2038830147.html

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, австралия