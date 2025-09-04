https://ria.ru/20250904/pogoda-2039698922.html

Неприятные сюрпризы: какая погода ждет россиян в сентябре

Неприятные сюрпризы: какая погода ждет россиян в сентябре - РИА Новости, 04.09.2025

Неприятные сюрпризы: какая погода ждет россиян в сентябре

04.09.2025

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сентябрь 2025 года может преподнести россиянам неприятные сюрпризы. Число экстремальных погодных явлений рискует вырасти. К чему надо быть готовыми – в материале РИА Новости.Нужно быть готовымиВ ряде регионов — прежде всего в северных и центральных — ожидаются локальные штормы и сильные порывистые ветры, сообщают "Известия". Ближе к концу месяца возможны и первые заморозки.Специалисты отмечают: число экстремальных погодных явлений растет по всему миру — и Россия в этом смысле не исключение. Как передают "Известия", метеорологи советуют заранее учитывать вероятность резких перепадов температуры и осадков, чтобы быть готовыми к любым капризам природы.Несмотря на ожидаемые погодные аномалии, синоптики уверяют: традиционное бабье лето все же придет. С середины сентября и почти до его конца россиян ждут теплые солнечные дни с температурой до +22-25 градусов. Это станет последним подарком уходящего лета — временем для прогулок, сбора урожая и спокойного отдыха на природе.Когда солнечные дниВ европейской части страны, включая Москву, вторая половина месяца обещает быть особенно комфортной: теплый воздух, слабый ветер и ясное небо создадут условия для активного отдыха и завершения садово-огородных работ. Ночами станет прохладнее, что подчеркнет приближение осени, но серьезных холодов пока не ожидается.В центральных и северных регионах бабье лето будет коротким, но заметным — несколько дней мягкой, спокойной погоды. А на юге оно, как обычно, задержится дольше: солнечные дни, стабильное тепло и минимум осадков. На северо-западе, напротив, радости от него будет меньше: там доминируют облака, влажность и дневные температуры не выше +12 градусов.Заработаем на катаклизмах?По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, "рост среднегодовых температур на один градус за 20 лет способен добавить российской экономике порядка триллиона рублей к годовому ВВП". Казалось бы, новость радостная. Россия теплеет быстрее остальных: по данным Росгидромета, наша территория нагревается почти вдвое стремительнее, чем суша планеты в целом, — на 0,5 °C за десятилетие. Особенно быстро меняется Арктика — там фиксируют рост на 0,71 °C.На первый взгляд — сплошные выгоды. Урожаи выше, Северный морской путь свободнее, стройки идут быстрее. Но за каждый рубль этого "климатического триллиона" страна расплачивается колоссальной ценой.Вечная мерзлота, на которой стоят целые города и заводы, стремительно тает, отмечают специалисты института. В Норильске и Якутске дома медленно уходят в землю, трубы рвутся, инфраструктура рушится.Сибирь ежегодно превращается в огненную ловушку: лесные пожары делают воздух непригодным для дыхания, города задыхаются в дыму. А Кубань, предупреждают в РАН, которая кормит страну, рискует обернуться безводной степью."Под угрозой коллапса"Пока Россия подсчитывает возможные "климатические дивиденды", Европа переживает траур. Лето 2025 года оказалось смертельно жарким: только в июле, по данным исследователей, в 12 крупных городах зафиксировано около полутора тысяч избыточных смертей."Из-за изменения климата стало значительно жарче, чем было бы без него, а это делает ситуацию куда опаснее", — пояснил доктор Бен Кларк из Имперского колледжа Лондона.И это лишь начало. Всемирная метеорологическая организация объявила 2023-й самым жарким за всю историю наблюдений. С 2015 по 2023 каждый год становился рекордным по температуре. В Швейцарских Альпах ледники за два года потеряли десять процентов объема.Но настоящая угроза скрывается не только в жаре. Представьте: пекло внезапно сменяется арктическим холодом."Сорок четыре ведущих климатолога мира обратились к лидерам северных стран с открытым письмом о приближающейся катастрофе", — сообщило Исландское метеобюро. Ученые предупреждают: под угрозой коллапса — ключевые течения Атлантики, включая Гольфстрим.

2025

