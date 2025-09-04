https://ria.ru/20250904/podguzova-2039770714.html

Подгузова: ПСБ помогает привлекать инвестиции на Дальнем Востоке

04.09.2025

Подгузова: ПСБ помогает привлекать инвестиции на Дальнем Востоке

ПСБ поддерживает проекты, привлекающие инвестиции на Дальний Восток, рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова на... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ПСБ поддерживает проекты, привлекающие инвестиции на Дальний Восток, рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям банка Вера Подгузова на сессии "Развитие социальной инфраструктуры Дальнего Востока: специфика региона", которая прошла в рамках Восточного экономического форума. В качестве примеров проектов, реализуемых при поддержке ПСБ, Подгузова привела строительство гостиничных комплексов во Владивостоке и Хабаровске. "Эти проекты станут точкой притяжения не только туристов из соседних регионов, но и в первую очередь инвестиций. Это важно, так как любой регион развивается благодаря инвестициям — государственным и частным", — приводит пресс-служба банка слова Подгузовой. Также она отметила поддержку кредитной организацией спортивной инфраструктуры. "У нас есть проект "ПСБ — Детям", в рамках которого мы открыли в Хабаровске в прошлом году Центр уличного баскетбола. Это большой комплекс для проведения всероссийских и международных соревнований, он пользуется популярностью среди молодежи", — указала старший вице-президент. По словам Подгузовой, на развитие бизнес-среды в Дальневосточном федеральном округе и привлечение инвестиций положительно влияет и проект "Душа России", который поддерживает банк. В рамках него реализуются культурные инициативы, отражающие национальную идентичность российских регионов, в частности Дальнего Востока, что помогает продвигать отечественные бренды и дает возможность вести более эффективный бизнес-диалог с Китайской Народной Республикой и другими партнерами. В сессии также приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, председатель наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации Константин Абрамов и другие. Спикеры обсудили, как бизнес и банки участвуют в формировании долгосрочной стратегии повышения качества жизни на Дальнем Востоке и какую роль играют социальные инвестиции бизнеса в удержании и развитии человеческого капитала. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

2025

Новости

