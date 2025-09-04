https://ria.ru/20250904/podguzova-2039756730.html
Подгузова: концерт в рамках ВЭФ показал многообразие российской культуры
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Концерт "Душа России. Россия – миру", состоявшийся в рамках Восточного экономического форума, показал многообразие российской культуры и ее неоценимый вклад в мировую культуру, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. "Подобные мероприятия привлекают внимание к культурному наследию нашей страны, что в свою очередь способствует развитию предпринимательства. Перед национальными брендами, которые отражают в своей продукции уникальные культурные особенности, открываются большие перспективы выхода на экспорт. Это касается как творческих сфер — моды, мультипликации, киноиндустрии, так и традиционных секторов экономики, интегрирующих в свою деятельность креативные решения", – отметила Подгузова, ее слова приводит пресс-служба банка. Она также подчеркнула, что креатив сегодня является обязательным для создания конкурентоспособного продукта на внутреннем и внешнем рынках. Иммерсивный концерт прошел при поддержке банка. На Приморской сцене Мариинского театра выступили российские и китайские исполнители, также в исполнении симфонического оркестра театра прозвучала музыка русских композиторов. Кроме того, на экране зрители могли наблюдать комбинацию из картин Ивана Айвазовского и Исаака Левитана и стихов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского. По словам заместителя директора фонда Росконгресс, председателя совета фонда "Инносоциум" Елены Марининой, проект "Душа России", в рамках которого прошел концерт, – это пространство доверия и вдохновения, где рождается диалог народов. "Через музыку, слово и образ мы показываем, что креативные индустрии становятся естественным языком международного сотрудничества, открывающим новые горизонты для совместного развития России и Китая", – сказала Маринина, ее слова приводятся в телеграм-канале фонда "Инносоциум".
