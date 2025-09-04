Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о конкурсе "Студенческий стартап"
10:33 04.09.2025
Чернышенко рассказал о конкурсе "Студенческий стартап"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Не менее 2,5 тысяч победителей конкурса "Студенческий стартап" получат по 1 миллиону рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря конкурсу "Студенческий стартап" в этом году 2,5 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов получат гранты в 1 миллион рублей на реализацию своих бизнес-проектов", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что каждый второй стартап посвящен одной из сфер национальных проектов технологического лидерства. По словам вице-премьера, победителями конкурса стали граждане России и еще 11 стран, в том числе Египта, Индии и Сирии. Он подчеркнул, что обучающиеся российских вузов, представляющие дружественные страны, имеют равные возможности в реализации своих стартап-проектов. Прием заявок в рамках конкурса 2025 года проходил с 1 апреля до 2 июня по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. -0-
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Не менее 2,5 тысяч победителей конкурса "Студенческий стартап" получат по 1 миллиону рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодаря конкурсу "Студенческий стартап" в этом году 2,5 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов получат гранты в 1 миллион рублей на реализацию своих бизнес-проектов", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что каждый второй стартап посвящен одной из сфер национальных проектов технологического лидерства.
По словам вице-премьера, победителями конкурса стали граждане России и еще 11 стран, в том числе Египта, Индии и Сирии.
Он подчеркнул, что обучающиеся российских вузов, представляющие дружественные страны, имеют равные возможности в реализации своих стартап-проектов.
Прием заявок в рамках конкурса 2025 года проходил с 1 апреля до 2 июня по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. -0-
