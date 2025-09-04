https://ria.ru/20250904/pobediteli-2039607098.html

Чернышенко рассказал о конкурсе "Студенческий стартап"

Чернышенко рассказал о конкурсе "Студенческий стартап" - РИА Новости, 04.09.2025

Чернышенко рассказал о конкурсе "Студенческий стартап"

Не менее 2,5 тысяч победителей конкурса "Студенческий стартап" получат по 1 миллиону рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:33:00+03:00

2025-09-04T10:33:00+03:00

2025-09-04T10:34:00+03:00

россия

египет

индия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117065_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_22ec417980bf87fc4152e837cff977ae.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Не менее 2,5 тысяч победителей конкурса "Студенческий стартап" получат по 1 миллиону рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Благодаря конкурсу "Студенческий стартап" в этом году 2,5 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов получат гранты в 1 миллион рублей на реализацию своих бизнес-проектов", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Чернышенко добавил, что каждый второй стартап посвящен одной из сфер национальных проектов технологического лидерства. По словам вице-премьера, победителями конкурса стали граждане России и еще 11 стран, в том числе Египта, Индии и Сирии. Он подчеркнул, что обучающиеся российских вузов, представляющие дружественные страны, имеют равные возможности в реализации своих стартап-проектов. Прием заявок в рамках конкурса 2025 года проходил с 1 апреля до 2 июня по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. -0-

https://ria.ru/20250704/zayavleniya-2027162849.html

https://ria.ru/20250831/stipendiya-2038604092.html

россия

египет

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, египет, индия, дмитрий чернышенко