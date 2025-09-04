https://ria.ru/20250904/pentagon-2039788205.html

WP: Пентагон одобрил использование базы в Чикаго для борьбы с мигрантами

WP: Пентагон одобрил использование базы в Чикаго для борьбы с мигрантами - РИА Новости, 04.09.2025

WP: Пентагон одобрил использование базы в Чикаго для борьбы с мигрантами

04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго в качестве плацдарма, откуда администрация президента США Дональда Трампа сможет проводить операции против нелегальных мигрантов, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа уже на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию. "Военно-морская база "Грейт-Лейкс" станет центром предстоящих операций, курируемых министерством внутренней безопасности", - сообщили источники газете. База также потенциально может быть использована в качестве места для размещения национальной гвардии или действующих военнослужащих, если Трамп отдаст приказ о переброске войск в Чикаго. По данным властей, в Чикаго в 2024 году произошло 573 убийства по сравнению с 377 убийствами в Нью-Йорке и 268 - в Лос-Анджелесе также за прошлый год. Согласно официальной статистике именно Чикаго возглавляет антирейтинг американских городов по количеству совершенных убийств за прошлый год. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

