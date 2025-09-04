https://ria.ru/20250904/pentagon-2039652942.html
Число заказов в пиццериях вблизи Пентагона выросло во время парада в Китае
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Число заказов в пиццериях рядом с Пентагоном в четыре раза увеличилось во время масштабного военного парада в Пекине, сообщается в аккаунте Yuyuan Tantian, связанного с государственными СМИ Китая, в социальной сети Weibo. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, на нем были продемонстрированы новые виды вооружения. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин и лидеры других стран. Российский президент принял участие в качестве главного гостя. "В то время, как Китай проводил мероприятия по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления японским захватчикам, загрузка находящихся рядом со зданием Пентагона пиццерий Domino's и Papa John's увеличилась - в четыре и три раза соответственно", - говорится в публикации в Weibo. Уточняется, что число заказов в Domino's возросло на 435%, а в Papa John's - на 333%, причем по времени этот рост совпал с началом военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Как отмечается в публикации, американские СМИ часто связывают показатель загруженности пиццерий с переработками сотрудников Пентагона. "Если Пентагон одновременно закажет на вынос пиццу и (китайский ракетный комплекс - ред.) Dongfeng-61, что из них придет первым?" - написал один пользователь, чей комментарий набрал почти 380 лайков. Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-подходе назвал празднования в Пекине красивыми и очень впечатляющими и признался, что смотрел парад.
