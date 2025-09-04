Рейтинг@Mail.ru
Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/pentagon-2039585521.html
Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ
Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.09.2025
Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ
Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:39:00+03:00
2025-09-04T09:39:00+03:00
в мире
калифорния
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на финансирование новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Министерство обороны рассматривает возможность сдачи в аренду частей базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии для коммерческого использования, прибыль от которой потенциально может пойти на финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что сейчас застроено лишь менее четверти территории базы, расположенной в Южной Калифорнии, однако морские пехотинцы используют для тренировок разнообразные ландшафты неосвоенной территории, например пляжи и пустыни. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
https://ria.ru/20250521/ssha-2018234644.html
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, nbc
В мире, Калифорния, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, NBC
Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ

Пентагон хочет сдать землю на военной базе для финансирования "Золотого купола"

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на финансирование новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Министерство обороны рассматривает возможность сдачи в аренду частей базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии для коммерческого использования, прибыль от которой потенциально может пойти на финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что сейчас застроено лишь менее четверти территории базы, расположенной в Южной Калифорнии, однако морские пехотинцы используют для тренировок разнообразные ландшафты неосвоенной территории, например пляжи и пустыни.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
21 мая, 12:54
 
В миреКалифорнияСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала