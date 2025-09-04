https://ria.ru/20250904/pentagon-2039585521.html

Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ

Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.09.2025

Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ

Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:39:00+03:00

2025-09-04T09:39:00+03:00

2025-09-04T09:39:00+03:00

в мире

калифорния

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на финансирование новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Министерство обороны рассматривает возможность сдачи в аренду частей базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии для коммерческого использования, прибыль от которой потенциально может пойти на финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что сейчас застроено лишь менее четверти территории базы, расположенной в Южной Калифорнии, однако морские пехотинцы используют для тренировок разнообразные ландшафты неосвоенной территории, например пляжи и пустыни. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

https://ria.ru/20250521/ssha-2018234644.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, nbc