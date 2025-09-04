Пентагон может сдать в аренду часть военной базы в Калифорнии, сообщают СМИ

https://ria.ru/20250904/pentagon-2039585521.html
2025-09-04T09:39:00+03:00
в мире
калифорния
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
nbc
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность сдавать в аренду участки на калифорнийской военной базе Кэмп-Пендлтон для того, чтобы получить дополнительные средства на финансирование новой системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Министерство обороны рассматривает возможность сдачи в аренду частей базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии для коммерческого использования, прибыль от которой потенциально может пойти на финансирование проекта противоракетной обороны "Золотой купол", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что сейчас застроено лишь менее четверти территории базы, расположенной в Южной Калифорнии, однако морские пехотинцы используют для тренировок разнообразные ландшафты неосвоенной территории, например пляжи и пустыни. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
калифорния
сша
