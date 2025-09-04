https://ria.ru/20250904/parad-2039529726.html

Во Франции выступили с призывом после парада в Пекине

Во Франции выступили с призывом после парада в Пекине - РИА Новости, 04.09.2025

Во Франции выступили с призывом после парада в Пекине

Военный парад в Пекине показал, что страны ЕС должны как можно быстрее добиться мира, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:25:00+03:00

2025-09-04T02:25:00+03:00

2025-09-04T02:25:00+03:00

в мире

пекин

франция

флориан филиппо

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806512335_64:364:3057:2048_1920x0_80_0_0_f25319bb6d6d03543cf9e7bbd79bed40.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военный парад в Пекине показал, что страны ЕС должны как можно быстрее добиться мира, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети Х."(Президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон так самоуверен, что хочет вести войну со всем миром вместе со своей (Главой ЕК — Прим. Ред.) Урсулой (фон дер Ляйен — Прим. Ред.) и "Коалицией желающих". Давайте остановим это безумие. Мир и диалог с новым многополярным миром, быстро!" — призвал политик, комментируя кадры мероприятия.Филиппо подчеркнул, что лидеры, присутствовавшие на торжестве, представляли несколько миллиардов человек.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20250903/parad-2039253282.html

пекин

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекин, франция, флориан филиппо, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, си цзиньпин, россия