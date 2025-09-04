Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выступили с призывом после парада в Пекине
02:25 04.09.2025
Во Франции выступили с призывом после парада в Пекине
2025-09-04T02:25:00+03:00
2025-09-04T02:25:00+03:00
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военный парад в Пекине показал, что страны ЕС должны как можно быстрее добиться мира, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети Х."(Президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон так самоуверен, что хочет вести войну со всем миром вместе со своей (Главой ЕК — Прим. Ред.) Урсулой (фон дер Ляйен — Прим. Ред.) и "Коалицией желающих". Давайте остановим это безумие. Мир и диалог с новым многополярным миром, быстро!" — призвал политик, комментируя кадры мероприятия.Филиппо подчеркнул, что лидеры, присутствовавшие на торжестве, представляли несколько миллиардов человек.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военный парад в Пекине показал, что страны ЕС должны как можно быстрее добиться мира, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.
"(Президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон так самоуверен, что хочет вести войну со всем миром вместе со своей (Главой ЕК — Прим. Ред.) Урсулой (фон дер Ляйен — Прим. Ред.) и "Коалицией желающих". Давайте остановим это безумие. Мир и диалог с новым многополярным миром, быстро!" — призвал политик, комментируя кадры мероприятия.
Филиппо подчеркнул, что лидеры, присутствовавшие на торжестве, представляли несколько миллиардов человек.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
