Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в САР Октябрьский

Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в САР Октябрьский - РИА Новости, 04.09.2025

Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в САР Октябрьский

Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России на территории САР Октябрьский: компания ожидает, что процедура завершится в октябре 2025 года,... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:09:00+03:00

2025-09-04T17:09:00+03:00

2025-09-04T17:15:00+03:00

россия

октябрьский

калининградская область

ozon

московская биржа

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России на территории САР Октябрьский: компания ожидает, что процедура завершится в октябре 2025 года, говорится в сообщении компании. "Ozon Holdings PLC сегодня объявляет о подаче документов для государственной регистрации Компании в качестве Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (далее - МКПАО "Озон") на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область). Компания ожидает, что процедура регистрации МКПАО "Озон" завершится в октябре 2025 года", - сказано в сообщении. Уточняется, что за несколько дней до регистрации компания приостановит торги на Московской бирже - они возобновятся до конца 2025 года. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов, говорится в сообщении. Как прокомментировали в пресс-службе Ozon, расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.

россия

октябрьский

калининградская область

