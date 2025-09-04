https://ria.ru/20250904/overchuk-2039607271.html
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана - РИА Новости, 04.09.2025
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана
Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:34:00+03:00
2025-09-04T10:34:00+03:00
2025-09-04T10:34:00+03:00
россия
азербайджан
владивосток
алексей оверчук
шос
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604145_0:72:2770:1630_1920x0_80_0_0_354dbc2f4f7c151c3f20aa0be45be56a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. Мы поддерживаем контакты постоянно, в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому с Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039606899.html
россия
азербайджан
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604145_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_8c02ae4a2671f81ada79ff6d0fb71416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, владивосток, алексей оверчук, шос, дальневосточный федеральный университет
Россия, Азербайджан, Владивосток, Алексей Оверчук, ШОС, Дальневосточный федеральный университет
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана
Оверчук: отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо