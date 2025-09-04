https://ria.ru/20250904/overchuk-2039607271.html

Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана

Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана - РИА Новости, 04.09.2025

Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана

Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:34:00+03:00

2025-09-04T10:34:00+03:00

2025-09-04T10:34:00+03:00

россия

азербайджан

владивосток

алексей оверчук

шос

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604145_0:72:2770:1630_1920x0_80_0_0_354dbc2f4f7c151c3f20aa0be45be56a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. Мы поддерживаем контакты постоянно, в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому с Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/putin-2039606899.html

россия

азербайджан

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, азербайджан, владивосток, алексей оверчук, шос, дальневосточный федеральный университет