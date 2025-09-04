Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/overchuk-2039607271.html
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана - РИА Новости, 04.09.2025
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана
Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:34:00+03:00
2025-09-04T10:34:00+03:00
россия
азербайджан
владивосток
алексей оверчук
шос
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604145_0:72:2770:1630_1920x0_80_0_0_354dbc2f4f7c151c3f20aa0be45be56a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. Мы поддерживаем контакты постоянно, в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому с Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039606899.html
россия
азербайджан
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604145_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_8c02ae4a2671f81ada79ff6d0fb71416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, владивосток, алексей оверчук, шос, дальневосточный федеральный университет
Россия, Азербайджан, Владивосток, Алексей Оверчук, ШОС, Дальневосточный федеральный университет
Оверчук рассказал об экономических отношениях России и Азербайджана

Оверчук: отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. Мы поддерживаем контакты постоянно, в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому с Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин призвал развивать энергетические объекты Чукотки
Вчера, 10:33
 
РоссияАзербайджанВладивостокАлексей ОверчукШОСДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала