Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении
Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении - РИА Новости, 04.09.2025
Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении
Торговля России и Армении значительно сократилась, ожидается, что к концу года показатели упадут в два раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:24:00+03:00
2025-09-04T10:24:00+03:00
2025-09-04T10:35:00+03:00
экономика
россия
армения
алексей оверчук
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Торговля России и Армении значительно сократилась, ожидается, что к концу года показатели упадут в два раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Она (торговля - ред.) сократилась значительно. Мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. Если в прошлом году было 12,4 миллиардов долларов, то в этом году будет в районе шести, может быть чуть побольше", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.
россия
армения
Новости
ru-RU
