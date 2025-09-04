https://ria.ru/20250904/overchuk-2039602960.html

Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Торговля России и Армении значительно сократилась, ожидается, что к концу года показатели упадут в два раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Она (торговля - ред.) сократилась значительно. Мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. Если в прошлом году было 12,4 миллиардов долларов, то в этом году будет в районе шести, может быть чуть побольше", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.

