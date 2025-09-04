Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны
Стуглев: оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости
Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих "не очень адекватную политику" по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Росконгресс" выступает организатором ВЭФ.
"Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств - сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения", - сказал Стуглев.
Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты.
"Поэтому мы (организационный комитет – ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами", - уточнил Стуглев.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек
2 сентября 2024, 11:09