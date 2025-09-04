https://ria.ru/20250904/orgkomitet-2039544126.html

Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

россия

владивосток

александр стуглев

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих "не очень адекватную политику" по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. "Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств - сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения", - сказал Стуглев. Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты. "Поэтому мы (организационный комитет – ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами", - уточнил Стуглев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

