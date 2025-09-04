Рейтинг@Mail.ru
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны - РИА Новости, 04.09.2025
05:06 04.09.2025
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны - РИА Новости, 04.09.2025
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны
Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:06:00+03:00
2025-09-04T05:06:00+03:00
россия
владивосток
александр стуглев
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366044_0:50:3258:1883_1920x0_80_0_0_1192c5e381dd9dca0d1662ec22967b42.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих "не очень адекватную политику" по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. "Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств - сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения", - сказал Стуглев. Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты. "Поэтому мы (организационный комитет – ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами", - уточнил Стуглев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
россия, владивосток, александр стуглев, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Россия, Владивосток, Александр Стуглев, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

Стуглев: оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДиректор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости
Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев на стенде РИА Новости. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих "не очень адекватную политику" по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Росконгресс" выступает организатором ВЭФ.
"Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств - сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения", - сказал Стуглев.
Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты.
"Поэтому мы (организационный комитет – ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами", - уточнил Стуглев.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияВладивостокАлександр СтуглевДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
