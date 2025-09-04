Рейтинг@Mail.ru
Первая компания из Словении прошла сертификацию по российским стандартам - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/organika-2039562982.html
Первая компания из Словении прошла сертификацию по российским стандартам
Первая компания из Словении прошла сертификацию по российским стандартам - РИА Новости, 04.09.2025
Первая компания из Словении прошла сертификацию по российским стандартам
Словенская компания Vila Natura, производящая органические продукты питания, в частности, зерновые, стала первым производителем из республики, прошедшим... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:37:00+03:00
2025-09-04T07:37:00+03:00
россия
роскачество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
экономика
словения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152234/23/1522342355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1227a2dafe65b67a8dc8d0de844ce5cc.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Словенская компания Vila Natura, производящая органические продукты питания, в частности, зерновые, стала первым производителем из республики, прошедшим сертификацию по российским стандартам органического производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Компания Vila Natura d.o.o из города Мурска-Собота Республики Словения стала первым производителем, который прошел сертификацию на соответствие российским требованиям органического производства. Производитель сертифицировал 39 видов продукции, из которых 11 - продукты растениеводства, а 28 - продукты переработки", - говорится в сообщении. Роскачество отмечает, что органический сертификат подтверждает соблюдение при производстве природоохранных норм, сохраняющих экологию. Кроме того, это важный аспект на фоне роста спроса на натуральные продукты. В организации напомнили, что в России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе по сертификации.
https://ria.ru/20250829/roskachestvo-2038216076.html
россия
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152234/23/1522342355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b13893c418b8c589d82e2ad1a5d45cfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), экономика, словения
Россия, Роскачество, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), Экономика, Словения
Первая компания из Словении прошла сертификацию по российским стандартам

Словенская компания Vila Natura получила сертификацию по российским стандартам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПшеница на полях
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пшеница на полях. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Словенская компания Vila Natura, производящая органические продукты питания, в частности, зерновые, стала первым производителем из республики, прошедшим сертификацию по российским стандартам органического производства, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Компания Vila Natura d.o.o из города Мурска-Собота Республики Словения стала первым производителем, который прошел сертификацию на соответствие российским требованиям органического производства. Производитель сертифицировал 39 видов продукции, из которых 11 - продукты растениеводства, а 28 - продукты переработки", - говорится в сообщении.
Роскачество отмечает, что органический сертификат подтверждает соблюдение при производстве природоохранных норм, сохраняющих экологию. Кроме того, это важный аспект на фоне роста спроса на натуральные продукты.
В организации напомнили, что в России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе по сертификации.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин
29 августа, 00:23
 
РоссияРоскачествоФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)ЭкономикаСловения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала