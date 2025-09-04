https://ria.ru/20250904/oragutan-2039766550.html

В Московском зоопарке умер 43-летний орангутан

Самец суматранского орангутана Сандокан из Московского зоопарка скончался на 44-м году жизни, сообщил зоосад в Telegram-канале.

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Самец суматранского орангутана Сандокан из Московского зоопарка скончался на 44-м году жизни, сообщил зоосад в Telegram-канале. "С глубоким прискорбием сообщаем о смерти самца суматранского орангутана Сандокана. Он скончался на 44-году жизни, что является весьма преклонным возрастом для этого вида. Сандокан, он же Сандик, прожил в российской столице большую часть своей жизни", — говорится в заявлении. В Московском зоопарке у Сандокана появилось четыре детеныша. Трое уехали, а самая младшая, Алиса, рожденная в 2019 году в союзе с Джавой, сейчас живет вместе со своей группой. "Сандокан обладал спокойным нравом и очень любил участвовать в тренингах с киперами. Во время таких занятий сотрудники приучают животных к различным ветеринарным манипуляциям: осмотру, пальпации и даже взятию анализов. Последняя процедура является одной из самых сложных и деликатных", — добавили там. Самец стал первым среди приматов в Московском зоопарке, позволившим добровольно взять у себя кровь. Сандокан родился 1 сентября 1981 года в зоосаде города Гейдельберг в Германии. В 1999 году его перевезли в Москву. Тогда в столице уже жили две самки орангутана: Джапи и Джава, и Сандокана поселили к ним. Они сформировали группу, где самец стал лидером.

