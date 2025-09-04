Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 04.09.2025
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
ставропольский край
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
© РИА Новости / Денис Абрамов
Города России. Ставрополь
Города России. Ставрополь - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Города России. Ставрополь. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
01:19
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Ставропольский край
Владимир Владимиров
 
 
