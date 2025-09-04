https://ria.ru/20250904/obstrel-2039524022.html

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

2025-09-04

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать одна вооруженная атака на горловском направлении. Одна вооруженная атака – на ясиноватском направлении. Всего выпущено 28 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как отмечается, сведения о пострадавших за минувшие сутки мирных жителях не поступали. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано 36 обстрелов.

