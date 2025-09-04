https://ria.ru/20250904/obem-2039563914.html

Объем поставок "Новатэка" по Севморпути превысил 24 миллиона тонн

экономика

арктика

владивосток

новатэк

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Общий объем поставок "Новатэка" по Северному морскому пути (СМП) в прошлом году превысил 24 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил заместитель председателя правления компании Евгений Амбросов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "В 2024 году суммарный объем грузов с наших арктических проектов по СМП превысил 24 миллиона тонн", – сказал он на сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

арктика

владивосток

