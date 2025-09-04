Рейтинг@Mail.ru
Объем поставок "Новатэка" по Севморпути превысил 24 миллиона тонн
07:46 04.09.2025 (обновлено: 10:13 04.09.2025)
Объем поставок "Новатэка" по Севморпути превысил 24 миллиона тонн
экономика
арктика
владивосток
новатэк
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Общий объем поставок "Новатэка" по Северному морскому пути (СМП) в прошлом году превысил 24 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил заместитель председателя правления компании Евгений Амбросов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "В 2024 году суммарный объем грузов с наших арктических проектов по СМП превысил 24 миллиона тонн", – сказал он на сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, арктика, владивосток, новатэк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Арктика, Владивосток, Новатэк, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Евгений Амбросов, заместитель председателя правления ПАО "НОВАТЭК"
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Общий объем поставок "Новатэка" по Северному морскому пути (СМП) в прошлом году превысил 24 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил заместитель председателя правления компании Евгений Амбросов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В 2024 году суммарный объем грузов с наших арктических проектов по СМП превысил 24 миллиона тонн", – сказал он на сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Терминал Утренний проекта Арктик СПГ-2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами
ЭкономикаАрктикаВладивостокНоватэкДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
