"Новатэк" ожидает роста поставок по Севморпути
2025-09-04T08:22:00+03:00
экономика
владивосток
новатэк
арктик спг - 2
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк" ожидает, что его поставки по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2025 года превысят уровень 2024 года, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правления компании Евгений Амбросов. Отвечая на вопрос о динамике поставок "Новатэка" по СМП по итогам 2025 года, Амбросов сказал: "У нас годовой план – где-то 24 миллиона тонн. У нас рост, это однозначный рост, потому что у нас заработал "Арктик СПГ 2", так что увеличиваем". В прошлом году "Новатэк" поставил по Севморпути как раз около 24 миллионов тонн сжиженного природного газа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика, Владивосток, Новатэк, Арктик СПГ - 2, Дальневосточный федеральный университет
