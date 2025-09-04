https://ria.ru/20250904/novatek-2039567687.html

"Новатэк" ожидает роста поставок по Севморпути

"Новатэк" ожидает роста поставок по Севморпути - РИА Новости, 04.09.2025

"Новатэк" ожидает роста поставок по Севморпути

"Новатэк" ожидает, что его поставки по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2025 года превысят уровень 2024 года, сообщил РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:22:00+03:00

2025-09-04T08:22:00+03:00

2025-09-04T09:07:00+03:00

экономика

владивосток

новатэк

арктик спг - 2

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942754770_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_529cc9c0d6c1c66d57021620200f8fe5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Новатэк" ожидает, что его поставки по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2025 года превысят уровень 2024 года, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правления компании Евгений Амбросов. Отвечая на вопрос о динамике поставок "Новатэка" по СМП по итогам 2025 года, Амбросов сказал: "У нас годовой план – где-то 24 миллиона тонн. У нас рост, это однозначный рост, потому что у нас заработал "Арктик СПГ 2", так что увеличиваем". В прошлом году "Новатэк" поставил по Севморпути как раз около 24 миллионов тонн сжиженного природного газа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/novatek-2039563130.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владивосток, новатэк, арктик спг - 2, дальневосточный федеральный университет