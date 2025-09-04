Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от российской нефти, заявил Стубб - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/neft-2039776529.html
Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от российской нефти, заявил Стубб
Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от российской нефти, заявил Стубб - РИА Новости, 04.09.2025
Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от российской нефти, заявил Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что президент США Дональд Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:39:00+03:00
2025-09-04T20:39:00+03:00
в мире
россия
европа
финляндия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
кир стармер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что президент США Дональд Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти. "У нас был очень долгий, основательный и прямой разговор по этим двум темам. По первому вопросу мы подчеркнули, что в Европе сейчас есть две страны, которые напрямую покупают нефть и газ из России - это Словакия и Венгрия", - сказал Стубб на пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", комментируя сообщения в СМИ о том, что Трамп потребовал от Европы прекратить закупки нефти из РФ. Трансляцию вели финские СМИ. Финский президент добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей. Стубб также сообщил, что в ходе разговора лидеров ЕС с американским президентом предложил ввести наиболее низкий поток цен на российскую нефть. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250904/zakupki-2039724319.html
https://ria.ru/20250904/kanada-2039571561.html
россия
европа
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, финляндия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Евросоюз, Еврокомиссия
Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от российской нефти, заявил Стубб

Стубб подтвердил, что Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок нефти из РФ

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что президент США Дональд Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти.
«
"У нас был очень долгий, основательный и прямой разговор по этим двум темам. По первому вопросу мы подчеркнули, что в Европе сейчас есть две страны, которые напрямую покупают нефть и газ из России - это Словакия и Венгрия", - сказал Стубб на пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", комментируя сообщения в СМИ о том, что Трамп потребовал от Европы прекратить закупки нефти из РФ. Трансляцию вели финские СМИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Reuters: Трамп потребовал от европейцев отказаться от российской нефти
Вчера, 17:16
Финский президент добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей.
Стубб также сообщил, что в ходе разговора лидеров ЕС с американским президентом предложил ввести наиболее низкий поток цен на российскую нефть.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Канада снизила потолок цены на российскую нефть
Вчера, 08:51
 
В миреРоссияЕвропаФинляндияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала