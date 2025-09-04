Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от российской нефти, заявил Стубб
Стубб подтвердил, что Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок нефти из РФ
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что президент США Дональд Трамп обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти.
"У нас был очень долгий, основательный и прямой разговор по этим двум темам. По первому вопросу мы подчеркнули, что в Европе сейчас есть две страны, которые напрямую покупают нефть и газ из России - это Словакия и Венгрия", - сказал Стубб на пресс-конференции по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", комментируя сообщения в СМИ о том, что Трамп потребовал от Европы прекратить закупки нефти из РФ. Трансляцию вели финские СМИ.
Финский президент добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта российских энергоносителей.
Стубб также сообщил, что в ходе разговора лидеров ЕС с американским президентом предложил ввести наиболее низкий поток цен на российскую нефть.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
