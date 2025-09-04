Рейтинг@Mail.ru
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/neft-2039543170.html
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2025
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году
Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит порядка 68-72 долларов за баррель, прогноз по сравнению с первой половиной года был снижен, в частности,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:01:00+03:00
2025-09-04T05:01:00+03:00
экономика
сша
азия
северная америка
евгений попов
опек
оэср
brent
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102977/43/1029774307_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_ed3a9102e4816100a83621b1b6d5f9dd.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит порядка 68-72 долларов за баррель, прогноз по сравнению с первой половиной года был снижен, в частности, из-за решения ОПЕК+ наращивать добычу, заявили опрошенные РИА Новости аналитики. "Средняя цена Brent за январь-август 2025 года составила около 70 долларов за баррель, и это отражает фундаментальные факторы рынка. Мы в Kept в рамках наших моделей прогнозирования ожидаем, что цена на нефть в оставшиеся месяцы года останется в коридоре 65-75 долларов за баррель, а средняя цена по итогам года - 68-72 доллара за баррель", - сказал агентству партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. Он отметил, что этот прогноз учитывает фундаментальные факторы. К ним относятся позитивная динамика спроса в Азии и его стагнация в Северной Америке и Европе, а также ожидание, что ОПЕК+ больше не будет существенно менять объемы добычи в ту или иную сторону, а производство в США будет постепенно сокращаться или стагнировать. Учитывается и динамика коммерческих запасов в странах ОЭСР, индексы деловой активности промышленности крупнейших стран потребителей, логистика. "Однако нужно помнить, что нефундаментальные факторы - геополитика, логистические сложности, природные или техногенные катастрофы и другие непрогнозируемые события могут существенно повлиять на цену нефти", - добавил Малков. Руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова ожидает, что среднегодовая цена составит 69-71 доллар за баррель. Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко прогнозирует, что цена не превысит уровня 70-71 доллара за баррель и будет находиться в диапазоне 69-70 долларов за баррель. Попова и Дудченко отметили, что их прогноз цены в первой половине года был более оптимистичным. В частности, последний поделился, что в начале года "Финам" ожидал среднегодовую цену на уровне 74-75 долларов за баррель. "С начала текущего года наши прогнозы потребовали пересмотра из-за действий ОПЕК+. Мы не ожидали, что начнется увеличение добычи и полагали, что картель будет придерживаться первоначального плана по сокращению. Мы ожидали, что произойдет эскалация на Ближнем Востоке, однако не считали, что возможно слишком быстрое окончание горячей фазы конфликта, из-за этого оценка геополитической премии в цене оказалась завышенной", - добавил Дудченко. По оценкам Поповой из "Имплементы", на пересмотр прогноза повлияли также макроэкономические факторы, такие как замедление темпов роста экономики США и Китая, торговая политика, инфляционное давление и, в целом, геополитические риски.
https://ria.ru/20250830/neft-2038475082.html
https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html
https://ria.ru/20250814/neft-2035160196.html
сша
азия
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102977/43/1029774307_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_f8d08d0c0569b6513e6ae703cfbc9084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, азия, северная америка, евгений попов, опек, оэср, brent
Экономика, США, Азия, Северная Америка, Евгений Попов, ОПЕК, ОЭСР, Brent
Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году

Аналитик Малков: средняя цена на нефть Brent составит 68-72 доллара за баррель

© Fotolia / ekinaНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Fotolia / ekina
Нефтяные вышки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит порядка 68-72 долларов за баррель, прогноз по сравнению с первой половиной года был снижен, в частности, из-за решения ОПЕК+ наращивать добычу, заявили опрошенные РИА Новости аналитики.
"Средняя цена Brent за январь-август 2025 года составила около 70 долларов за баррель, и это отражает фундаментальные факторы рынка. Мы в Kept в рамках наших моделей прогнозирования ожидаем, что цена на нефть в оставшиеся месяцы года останется в коридоре 65-75 долларов за баррель, а средняя цена по итогам года - 68-72 доллара за баррель", - сказал агентству партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков.
Сотрудник Роснефти - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сечин отметил расширение дисконтов на российскую нефть в первом полугодии
30 августа, 10:55
Он отметил, что этот прогноз учитывает фундаментальные факторы. К ним относятся позитивная динамика спроса в Азии и его стагнация в Северной Америке и Европе, а также ожидание, что ОПЕК+ больше не будет существенно менять объемы добычи в ту или иную сторону, а производство в США будет постепенно сокращаться или стагнировать. Учитывается и динамика коммерческих запасов в странах ОЭСР, индексы деловой активности промышленности крупнейших стран потребителей, логистика.
"Однако нужно помнить, что нефундаментальные факторы - геополитика, логистические сложности, природные или техногенные катастрофы и другие непрогнозируемые события могут существенно повлиять на цену нефти", - добавил Малков.
Руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова ожидает, что среднегодовая цена составит 69-71 доллар за баррель. Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко прогнозирует, что цена не превысит уровня 70-71 доллара за баррель и будет находиться в диапазоне 69-70 долларов за баррель.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Эксперт оценил вероятность снижения мировых цен на нефть к концу года
31 мая, 18:41
Попова и Дудченко отметили, что их прогноз цены в первой половине года был более оптимистичным. В частности, последний поделился, что в начале года "Финам" ожидал среднегодовую цену на уровне 74-75 долларов за баррель.
"С начала текущего года наши прогнозы потребовали пересмотра из-за действий ОПЕК+. Мы не ожидали, что начнется увеличение добычи и полагали, что картель будет придерживаться первоначального плана по сокращению. Мы ожидали, что произойдет эскалация на Ближнем Востоке, однако не считали, что возможно слишком быстрое окончание горячей фазы конфликта, из-за этого оценка геополитической премии в цене оказалась завышенной", - добавил Дудченко.
По оценкам Поповой из "Имплементы", на пересмотр прогноза повлияли также макроэкономические факторы, такие как замедление темпов роста экономики США и Китая, торговая политика, инфляционное давление и, в целом, геополитические риски.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперт спрогнозировал среднюю цену нефти Brent в 2026 году
14 августа, 07:27
 
ЭкономикаСШААзияСеверная АмерикаЕвгений ПоповОПЕКОЭСРBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала