Аналитики оценили среднюю цену на нефть Brent в 2025 году

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит порядка 68-72 долларов за баррель, прогноз по сравнению с первой половиной года был снижен, в частности, из-за решения ОПЕК+ наращивать добычу, заявили опрошенные РИА Новости аналитики. "Средняя цена Brent за январь-август 2025 года составила около 70 долларов за баррель, и это отражает фундаментальные факторы рынка. Мы в Kept в рамках наших моделей прогнозирования ожидаем, что цена на нефть в оставшиеся месяцы года останется в коридоре 65-75 долларов за баррель, а средняя цена по итогам года - 68-72 доллара за баррель", - сказал агентству партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. Он отметил, что этот прогноз учитывает фундаментальные факторы. К ним относятся позитивная динамика спроса в Азии и его стагнация в Северной Америке и Европе, а также ожидание, что ОПЕК+ больше не будет существенно менять объемы добычи в ту или иную сторону, а производство в США будет постепенно сокращаться или стагнировать. Учитывается и динамика коммерческих запасов в странах ОЭСР, индексы деловой активности промышленности крупнейших стран потребителей, логистика. "Однако нужно помнить, что нефундаментальные факторы - геополитика, логистические сложности, природные или техногенные катастрофы и другие непрогнозируемые события могут существенно повлиять на цену нефти", - добавил Малков. Руководитель проектов компании "Имплемента" Евгения Попова ожидает, что среднегодовая цена составит 69-71 доллар за баррель. Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко прогнозирует, что цена не превысит уровня 70-71 доллара за баррель и будет находиться в диапазоне 69-70 долларов за баррель. Попова и Дудченко отметили, что их прогноз цены в первой половине года был более оптимистичным. В частности, последний поделился, что в начале года "Финам" ожидал среднегодовую цену на уровне 74-75 долларов за баррель. "С начала текущего года наши прогнозы потребовали пересмотра из-за действий ОПЕК+. Мы не ожидали, что начнется увеличение добычи и полагали, что картель будет придерживаться первоначального плана по сокращению. Мы ожидали, что произойдет эскалация на Ближнем Востоке, однако не считали, что возможно слишком быстрое окончание горячей фазы конфликта, из-за этого оценка геополитической премии в цене оказалась завышенной", - добавил Дудченко. По оценкам Поповой из "Имплементы", на пересмотр прогноза повлияли также макроэкономические факторы, такие как замедление темпов роста экономики США и Китая, торговая политика, инфляционное давление и, в целом, геополитические риски.

