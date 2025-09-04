https://ria.ru/20250904/nasa-2039528019.html
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне - РИА Новости, 04.09.2025
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне
США рассчитывают, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты будут находиться там от восьми до двенадцати дней, заявил американский министр... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T01:55:00+03:00
2025-09-04T01:55:00+03:00
2025-09-04T02:11:00+03:00
в мире
луна
сша
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_64cc11656e58d1559146f5af9c040bca.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США рассчитывают, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты будут находиться там от восьми до двенадцати дней, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. "(Миссия - ред.) Artemis III будет, когда мы вернемся на Луну. Мы пробудем там где-то от восьми до двенадцати дней. Самый долгий срок пребывания в прошлом составлял три дня", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Даффи добавил, что США планируют начать отправлять полезные грузы на Луну, чтобы начать строительство своего "базового лагеря". Ранее НАСА сообщало, что намерено осуществить первую за более чем полвека высадку на Луну в рамках миссии Artemis III в середине 2027 года.
https://ria.ru/20250901/strany-2038805870.html
луна
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:4:800:604_1920x0_80_0_0_db0b9ddee22956b1565768e2321dd28a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луна, сша, наса
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне
Даффи: отправленные на Луну астронавты пробудут там от восьми до двенадцати дней