Рейтинг@Mail.ru
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 04.09.2025 (обновлено: 02:11 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/nasa-2039528019.html
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне - РИА Новости, 04.09.2025
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне
США рассчитывают, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты будут находиться там от восьми до двенадцати дней, заявил американский министр... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T01:55:00+03:00
2025-09-04T02:11:00+03:00
в мире
луна
сша
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_64cc11656e58d1559146f5af9c040bca.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США рассчитывают, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты будут находиться там от восьми до двенадцати дней, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. "(Миссия - ред.) Artemis III будет, когда мы вернемся на Луну. Мы пробудем там где-то от восьми до двенадцати дней. Самый долгий срок пребывания в прошлом составлял три дня", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Даффи добавил, что США планируют начать отправлять полезные грузы на Луну, чтобы начать строительство своего "базового лагеря". Ранее НАСА сообщало, что намерено осуществить первую за более чем полвека высадку на Луну в рамках миссии Artemis III в середине 2027 года.
https://ria.ru/20250901/strany-2038805870.html
луна
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147475/15/1474751555_0:4:800:604_1920x0_80_0_0_db0b9ddee22956b1565768e2321dd28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луна, сша, наса
В мире, Луна, США, НАСА
В НАСА назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне

Даффи: отправленные на Луну астронавты пробудут там от восьми до двенадцати дней

© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© NASA
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США рассчитывают, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты будут находиться там от восьми до двенадцати дней, заявил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи.
"(Миссия - ред.) Artemis III будет, когда мы вернемся на Луну. Мы пробудем там где-то от восьми до двенадцати дней. Самый долгий срок пребывания в прошлом составлял три дня", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Даффи добавил, что США планируют начать отправлять полезные грузы на Луну, чтобы начать строительство своего "базового лагеря".
Ранее НАСА сообщало, что намерено осуществить первую за более чем полвека высадку на Луну в рамках миссии Artemis III в середине 2027 года.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Китай предложил расширить число участников проекта по лунной станции
1 сентября, 11:26
 
В миреЛунаСШАНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала