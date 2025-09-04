https://ria.ru/20250904/napoleon-2039693299.html

Где находятся сокровища из "золотого обоза" Наполеона

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В середине сентября 1812 года армия Наполеона Бонапарта вошла в Москву. Чуть больше месяца войска неприятеля пробыли в столице, и за это время город бессовестным образом грабили. Французы забрали с собой огромные сокровища, но вот только до Парижа они так и не доехали.О том, где искать один из самых больших кладов, — в материале РИА Новости."Москва, спаленная пожаром"В середине сентября после Бородинского сражения Наполеон прибыл на Поклонную гору, которая в то время находилась от города в трех верстах.Некоторое время Бонапарт ждал, что из Москвы прибудет делегация, и завоевателю, как принято в европейских городах, принесут символические ключи от города. Но ничего такого не произошло.Москва так и не покорилась неприятелю, спустя немногим больше месяца французская армия покинула город.С собой прихватили "горы награбленного": переплавленные в безликие и тяжелые слитки оклады икон, серебро столовых приборов и канделябров.Барон де ла Пейрюс так описал в своем журнале демонтаж бесценного креста с колокольни Ивана Великого: "Его Величество не считает себя обязанным обходиться с какими-либо церемониями с врагом. Он приказал, чтобы крест с Ивана Великого был увезен, чтобы быть водруженным на Доме инвалидов..."Где же сокровища?Но довести награбленное не удалось. Беспощадный мороз гнал французов на запад, заставляя думать лишь о спасении собственной жизни. Кусок черствого хлеба и теплая одежда стали для наполеоновских солдат дороже всех драгоценностей мира.Бросали награбленное где ни попадя, отступая по Смоленской дороге. До сих пор тут находят серебряные вилки и ложки, а также позолоченные пуговицы."Есть очень конкретный список всего того, что забрал тогда из Златоглавой Бонапарт. И если за двести лет ни один объект из этого перечня так нигде и не всплыл, ни в частных коллекциях, ни на аукционах, это может означать только одно: сокровища Наполеона пределы России не покинули, их нужно искать именно здесь", — рассказал "Московскому комсомольцу" Владимир Порываев, руководитель единственной в России кладоискательской организации.Семлевское озероВ 1830-е похищенные сокровища искал смоленский генерал-губернатор Николай Хмельницкий. Он даже порол крестьян, запирал в подвалы и допрашивал с пристрастием. Но заветного обоза не нашел.По одной из самых распространенных версий клад Наполеона был затоплен именно в водах Семлевского озера Смоленской области.В этом, например, уверен Алексей Пензенский, кандидат исторических наук, специалист по истории Франции: "Это было идеальное место, потому что оно находилось по пути движения французов и было очень глубоким. Сохранились даже свидетельства крестьян, которые утверждали, что видели, как французы мастерили деревянные настилы, по которым в озеро спускали телеги".Вот только проверить версию технически оказалось невозможно.Дело в том, что дна у Семлевского озера как бы и нет. Оно похоже на слоеный пирог, в котором каждый слой воды перемешивается со слоем песка и ила — и так все глубже, глубже."Золотой треугольник"Впрочем, существуют и другие точки зрения. По мнению историка, директора Центра поиска клада Наполеона Александра Серегина, около 80 тонн золота зарыто в России. А искать надо в треугольнике между Ельней, Калугой и Смоленском.По версии историка Виктора Безотосного, остатки наполеоновского "золотого обоза", могли видеть в последний раз в районе Орши, в Белоруссии. Возможно, клад спрятан где-то там, или ученый также называет место под Вильно — нынешним Вильнюсом, где французов задержала Понарская гора. Возможно, там армия неприятеля и оставила награбленное.Но, несмотря на множество экспедиций и долгие годы попыток, клад Наполеона до сих пор не найден. Вполне возможно, что огромные сокровища, вывезенные из Москвы, утеряны навсегда.

