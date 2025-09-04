https://ria.ru/20250904/nalchik-2039704767.html

Экспортный стандарт для регионов СКФО обсудили в Нальчике

Экспортный стандарт для регионов СКФО обсудили в Нальчике

Экспортный стандарт для регионов СКФО обсудили в Нальчике

Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей из всех регионов Северо-Кавказского...

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, прошло 4 сентября в Нальчике, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Основной темой обсуждения стало выполнение стратегической задачи по наращиванию несырьевого и неэнергетического экспорта, в том числе через внедрение Регионального экспортного стандарта", - говорится в сообщении.В совещании приняли участие представители федеральных министерств, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, органов исполнительной власти субъектов СКФО, Российского экспортного центра, центров поддержки экспорта, а также предпринимательского сообщества округа.В ходе совещания были подведены промежуточные итоги реализации нацпроекта в регионах округа, рассмотрены новые инструменты создания условий для развития экспорта, а также обозначены приоритеты дальнейшей работы."Бизнесмены Кабардино-Балкарии в большинстве своем с нуля основали свои предприятия и сегодня являются участниками внешнеэкономической деятельности, представляя продукцию республики на международных рынках. Проведение окружного совещания позволит нашим бизнесменам получше узнать, какие меры государственной поддержки могут получить наши предприниматели и бизнес-сообщества. Мы очень рассчитываем на то, что как следствие, экспорт в республике существенно вырастет", - сказал первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики Муаед Кунижев."Реализация региональных составляющих национального проекта "Международная кооперация и экспорт" активно осуществляется во всех субъектах нашего округа. Так, функционируют центры поддержки экспорта, основной целью деятельности которых является стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность, а также продвижение товаров и технологий на международный рынок. По итогам 2024 года центры вывели на экспорт 29 предприятий МСП. При этом по сравнению с 2023 годом отмечу снижение показателей деятельности ЦПЭ в связи с изменениями экономических ожиданий субъектов МСП, ростом ключевой ставки и инфляцией. Это объективные вызовы, с которыми нам надо бороться и, естественно, в противовес вырабатывать соответствующие меры", - отметил помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Никитин.Особое внимание было уделено внедрению Регионального экспортного стандарта - разработанного Российским экспортным центром набора из 15 взаимосвязанных инструментов, которые создают в каждом регионе необходимые условия для развития экспорта. С 2026 года в регионах СКФО начнется внедрение нового Регионального экспортного стандарта, в который будут включены новые инструменты - от цифровизации услуг до расширенных мер господдержки для бизнеса.Как рассказал директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов, Региональный экспортный стандарт активно реализуется во всех регионах СКФО. По итогам 8 месяцев текущего года лидерство по внедрению РЭС 2.0 в округе сохраняют Чеченская и Кабардино-Балкарская Республики, внедрившие 11 и 9 инструментов Стандарта соответственно.Всего за период реализации РЭС, с 2021 по 2024, специальное обучение прошли 74 региональные команды, было разработано 78 экспортных стратегий и 76 программ, открыто более 250 точек присутствия регионов за рубежом, поддержку получили более 72 тысяч экспортеров."Реализация стандарта приводит к совершенно новым результатам, которые отражаются в том числе в национальном рейтинге бюджетной привлекательности. Для бизнеса важно почувствовать, что в регионах создаются условия для развития экспортной деятельности, и в дальнейшем это приводит к финансированию тех или иных программ из федерального центра. Здесь тоже отмечу роль Минпромторга России в части решения о дополнительном финансировании со следующего года региональных программ в порядке пилота. Эти средства будут получать лидеры национального рейтинга, и количество регионов, которые будут их получать, мы надеемся, будет расти", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.На окружном совещании также был презентован Цифровой стандарт РЭЦ, который направлен на предоставление региональных услуг и мер поддержки в области экспорта. Этот стандарт обеспечит переход к полностью электронному взаимодействию между государственными органами и бизнесом. Цифровой стандарт устанавливает ясные требования к автоматизированным процессам, что упростит доступ экспортеров к услугам, снизив бюрократические преграды и ускорив процедуры.Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде.В текущем году в проекте участвуют 14 регионов страны.С 2025 года начался новый этап реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года. Его задачи выходят за рамки простого увеличения объемов несырьевого неэнергетического экспорта на две трети: речь идет о формировании долгосрочных торговых связей, создании устойчивых партнерств с иностранными государствами и развитии инфраструктуры, которая позволит российскому бизнесу чувствовать себя уверенно на зарубежных рынках.

