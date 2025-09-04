https://ria.ru/20250904/nadbavka-2039521921.html

Трутнев заявил, что обсуждал с Новаком продление "дальневосточной надбавки"

Трутнев заявил, что обсуждал с Новаком продление "дальневосточной надбавки" - РИА Новости, 04.09.2025

Трутнев заявил, что обсуждал с Новаком продление "дальневосточной надбавки"

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев в преддверии ВЭФ-2025 сообщил, что обсуждал с РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T00:12:00+03:00

2025-09-04T00:12:00+03:00

2025-09-04T00:12:00+03:00

россия

дальний восток

владивосток

александр новак

юрий трутнев

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896554482_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_09672dbb2e1155540038062f01e6f32a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев в преддверии ВЭФ-2025 сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ Александром Новаком продление "дальневосточной надбавки" для снижения стоимости электроэнергии потребителям Дальнего Востока до 2035 года, и их позиции близки. "Есть некоторый ряд технологических решений (по энергетике – ред.), которые мы с Александром Валентиновичем (Новаком, вице-премьером РФ) обсудили. У нас с ним достаточно близкое совпадение, по тому, что надо делать. Это и вопрос, связанный с продлением дальневосточной надбавки... Мы (продление по) 2035-й обсуждали", - сказал Трутнев журналистам. Ранее Трутнев заявлял, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки" и пообещал работать над этим. Также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предлагал продлить "дальневосточную надбавку" до 2035 года. По его словам, объем необходимых для реализации этого механизма средств составляет 133 миллиарда рублей. Министерство энергетики РФ предлагает продлить "дальневосточную надбавку" после 2028 года, направив средства на строительство объектов генерации и электросетей в ДФО. "Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в ДФО субсидируются с рядом исключений до 2028 года. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/tor-2039233728.html

https://ria.ru/20250903/investitsii-2039227298.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, владивосток, александр новак, юрий трутнев, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025