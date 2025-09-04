В Москве провели более 2,2 млн исследований качества воды

https://ria.ru/20250904/moskva-2040050206.html
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели более 2,2 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети. За январь-август этого года уже провели свыше 2,2 миллиона различных анализов", - сказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кроме лабораторных исследований следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.