В Москве в День города промоют около двух тысяч инженерных сооружений

2025-09-04T09:06:00+03:00

2025-09-05T16:54:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в 2025 году отмечается 13-14 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Дополнительно обновим свыше 1,2 тысячи объектов городской инфраструктуры", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности будут задействованы 113 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. "Работы включают очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проведем текущий ремонт сооружений. Промывки будут организованы с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - добавил Бирюков. Он пояснил, что дорожные службы промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.

москва

