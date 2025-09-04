https://ria.ru/20250904/moskva-2040048322.html

В Москве заработала новая телеинспекционная система

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новая телеинспекционная система для обследования труднодоступных магистральных канализационных коллекторов и водопроводных труб средних и больших диаметров запущена в работу в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты АО "Мосводоканал" приступили к эксплуатации новой телеинспекционной системы. Она предназначена для обследования труднодоступных магистральных канализационных коллекторов и водопроводных труб средних и больших диаметров. Испытания оборудования завершили в 2024-м, а в этом году роботизированный комплекс занял свое место в арсенале центра технической диагностики компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что новое оборудование позволяет дистанционно и оперативно проводить оценку состояния участков коммуникаций различного диаметра и протяженности.

