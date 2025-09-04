Рейтинг@Mail.ru
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
07:32 04.09.2025 (обновлено: 16:51 05.09.2025)
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новая телеинспекционная система для обследования труднодоступных магистральных канализационных коллекторов и водопроводных труб средних и больших диаметров запущена в работу в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты АО "Мосводоканал" приступили к эксплуатации новой телеинспекционной системы. Она предназначена для обследования труднодоступных магистральных канализационных коллекторов и водопроводных труб средних и больших диаметров. Испытания оборудования завершили в 2024-м, а в этом году роботизированный комплекс занял свое место в арсенале центра технической диагностики компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что новое оборудование позволяет дистанционно и оперативно проводить оценку состояния участков коммуникаций различного диаметра и протяженности.
москва
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве заработала новая телеинспекционная система

В Москве заработала новая телеинспекционная система для обследования труб

© РИА Новости / Роман Галкин
Подземный коллектор в Москве
Подземный коллектор в Москве
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Подземный коллектор в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новая телеинспекционная система для обследования труднодоступных магистральных канализационных коллекторов и водопроводных труб средних и больших диаметров запущена в работу в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты АО "Мосводоканал" приступили к эксплуатации новой телеинспекционной системы. Она предназначена для обследования труднодоступных магистральных канализационных коллекторов и водопроводных труб средних и больших диаметров. Испытания оборудования завершили в 2024-м, а в этом году роботизированный комплекс занял свое место в арсенале центра технической диагностики компании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новое оборудование позволяет дистанционно и оперативно проводить оценку состояния участков коммуникаций различного диаметра и протяженности.
Мосжилинспекция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Мосжилинспекция заставила привести в порядок систему канализации в Перове
16 апреля, 16:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
