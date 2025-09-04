https://ria.ru/20250904/moskva-2039742297.html
В Москве оштрафовали подростков, катавшихся на самокатах по шоссе
*МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Нарушителей, среди которых были двое подростков, катавшихся на электросамокатах по шоссе в Москве, оштрафовали и заблокировали в сервисах проката, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что по камерам и номеру был выявлен нарушитель, который совершал поездку в неположенном месте по Каширскому шоссе. Вместе с оператором ему выставлен штраф, кроме того, аккаунт нарушителя был незамедлительно заблокирован. "Также мы не оставили без внимания ситуацию, произошедшую на днях: нашли несовершеннолетних нарушителей, следующих вдвоем на самокате по проезжей части против движения. Нарушителям выставлены штрафы за езду вдвоем на одном самокате, движение в неположенном месте и предоставление недостоверных сведений о возрасте и передачу управления несовершеннолетнему лицу", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что такие ситуации создают опасность для всех участников дорожного движения. Самокат предназначен строго для одного человека, а аренда доступна только совершеннолетним после верификации через Mos ID.
В Москве оштрафовали подростков, катавшихся на самокатах по шоссе
