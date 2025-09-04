https://ria.ru/20250904/moskva-2039721194.html
На Рубцовской набережной в Москве спасли плавающую в одежде женщину
На Рубцовской набережной в Москве спасли плавающую в одежде женщину - РИА Новости, 04.09.2025
На Рубцовской набережной в Москве спасли плавающую в одежде женщину
Спасатель извлек с поверхности воды на Рубцовской набережной в центре Москвы плавающую в одежде женщину, ее передали врачам, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:06:00+03:00
2025-09-04T17:06:00+03:00
2025-09-04T17:06:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1920x0_80_0_0_2831958ca515f18795a47a29ac6e914d.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Спасатель извлек с поверхности воды на Рубцовской набережной в центре Москвы плавающую в одежде женщину, ее передали врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В центре Москвы-реки на Рубцовской набережной на поверхности воды находилась одетая женщина", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасателей вызвали очевидцы происшествия. "Прибывший водолаз-спасатель спустился с берега и доплыл до нее", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что на момент передачи медикам женщина была жива. Обстоятельства ЧП и личность женщины устанавливаются. Столичный департамент ГОЧСиПБ уточнил в своем Telegram-канале, что по появившейся ранее информации в сети женщина находилась в воде без признаков жизни. "По прибытии на место спасатели надели гидрокостюмы, организовали страховку с берега и добрались до женщины. Девушка оказалась жива. Специалисты экстренно эвакуировали её из воды. Женщину перенесли в аварийно-спасательный автомобиль и укрыли спасательным одеялом, чтобы согреть. После пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи", - заключил ГОЧСиПБ.
https://ria.ru/20250418/spasenie-2012084680.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49494ad2548cb9e6e1172566c2ccdee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Рубцовской набережной в Москве спасли плавающую в одежде женщину
Спасатель вытащил с поверхности воды в центре Москвы плавающую в одежде женщину
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Спасатель извлек с поверхности воды на Рубцовской набережной в центре Москвы плавающую в одежде женщину, ее передали врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В центре Москвы-реки на Рубцовской набережной на поверхности воды находилась одетая женщина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасателей вызвали очевидцы происшествия.
"Прибывший водолаз-спасатель спустился с берега и доплыл до нее", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что на момент передачи медикам женщина была жива. Обстоятельства ЧП и личность женщины устанавливаются.
Столичный департамент ГОЧСиПБ уточнил в своем Telegram-канале, что по появившейся ранее информации в сети женщина находилась в воде без признаков жизни.
"По прибытии на место спасатели надели гидрокостюмы, организовали страховку с берега и добрались до женщины. Девушка оказалась жива. Специалисты экстренно эвакуировали её из воды. Женщину перенесли в аварийно-спасательный автомобиль и укрыли спасательным одеялом, чтобы согреть. После пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи", - заключил ГОЧСиПБ.