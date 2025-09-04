https://ria.ru/20250904/moskva-2039721194.html

На Рубцовской набережной в Москве спасли плавающую в одежде женщину

происшествия

москва

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Спасатель извлек с поверхности воды на Рубцовской набережной в центре Москвы плавающую в одежде женщину, ее передали врачам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В центре Москвы-реки на Рубцовской набережной на поверхности воды находилась одетая женщина", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасателей вызвали очевидцы происшествия. "Прибывший водолаз-спасатель спустился с берега и доплыл до нее", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что на момент передачи медикам женщина была жива. Обстоятельства ЧП и личность женщины устанавливаются. Столичный департамент ГОЧСиПБ уточнил в своем Telegram-канале, что по появившейся ранее информации в сети женщина находилась в воде без признаков жизни. "По прибытии на место спасатели надели гидрокостюмы, организовали страховку с берега и добрались до женщины. Девушка оказалась жива. Специалисты экстренно эвакуировали её из воды. Женщину перенесли в аварийно-спасательный автомобиль и укрыли спасательным одеялом, чтобы согреть. После пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи", - заключил ГОЧСиПБ.

москва

происшествия, москва