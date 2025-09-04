Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Москве признал вину - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/moskva-2039713491.html
Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Москве признал вину
Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Москве признал вину - РИА Новости, 04.09.2025
Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Москве признал вину
Мужчина, зарезавший бывшую жену, и пытавшийся убить ее нового мужа в Москве, признал вину, сообщили в пресс-службе московского главка прокуратуры. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:42:00+03:00
2025-09-04T16:42:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1490_1920x0_80_0_0_5d57d9bbdb211c3537744d7e8601c5a2.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мужчина, зарезавший бывшую жену, и пытавшийся убить ее нового мужа в Москве, признал вину, сообщили в пресс-службе московского главка прокуратуры. "Вину в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее сожителя (часть 1 статья 105, часть 3 статья 30, пункт "а" ч. 2 статья 105 УК РФ) 53-летний обвиняемый полностью признал", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по столице сообщили, что мужчина во время ссоры с бывшей женой зарезал ее, а после попытался убить ее нового мужа на севере Москвы. В прокуратуре сообщили, что после развода с женой и появления у нее нового возлюбленного он начал испытывать постоянное чувство ревности, тайно приезжал к ее дому, с помощью бинокля следил за сыновьями. "Первого сентября обвиняемый в очередной раз приехал к дому экс-супруги на улице Нижняя Масловка. Он увидел, как она с детьми вышла из парадной и стал дожидаться ее возвращения. Когда женщина пришла домой, обвиняемый попытался с ней поговорить, но разговор не заладился, ссора продолжилась в квартире", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве также рассказали, что, когда женщина пыталась вытолкать бывшего мужа из квартиры, в коридор вышел ее сожитель, что вызвало у фигуранта злость и желание его убить. Он достал нож и начать наносить им удары мужчине в грудь, живот и плечо. Потерпевшему удалось скрыться от фигуранта в ванной, однако злоумышленник переключился на бывшую жену и нанес ей смертельное ранение в грудь. "Осознав, что женщина мертва фигурант стал наносить себе удары и порезы по телу, рукам и шеи. В результате 30-летняя женщина скончалась на месте, ее сожитель выжил благодаря оказанной медицинской помощи", - отметили в прокуратуре. Сообщается, что за совершение данного преступления преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html
https://ria.ru/20250602/sk-2020480254.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152974/59/1529745990_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_4e4a77c0c34f69e3ec1abb2990104e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Москве признал вину

Подозреваемый в убийстве бывшей жены и попытке убить ее нового мужа признал вину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мужчина, зарезавший бывшую жену, и пытавшийся убить ее нового мужа в Москве, признал вину, сообщили в пресс-службе московского главка прокуратуры.
"Вину в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее сожителя (часть 1 статья 105, часть 3 статья 30, пункт "а" ч. 2 статья 105 УК РФ) 53-летний обвиняемый полностью признал", - говорится в сообщении.
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги, задержан в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Житель Херсонской области убил жену из-за политических разногласий
10 января, 17:12
Ранее в пресс-службе ГСУ СК по столице сообщили, что мужчина во время ссоры с бывшей женой зарезал ее, а после попытался убить ее нового мужа на севере Москвы.
В прокуратуре сообщили, что после развода с женой и появления у нее нового возлюбленного он начал испытывать постоянное чувство ревности, тайно приезжал к ее дому, с помощью бинокля следил за сыновьями.
"Первого сентября обвиняемый в очередной раз приехал к дому экс-супруги на улице Нижняя Масловка. Он увидел, как она с детьми вышла из парадной и стал дожидаться ее возвращения. Когда женщина пришла домой, обвиняемый попытался с ней поговорить, но разговор не заладился, ссора продолжилась в квартире", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве также рассказали, что, когда женщина пыталась вытолкать бывшего мужа из квартиры, в коридор вышел ее сожитель, что вызвало у фигуранта злость и желание его убить. Он достал нож и начать наносить им удары мужчине в грудь, живот и плечо. Потерпевшему удалось скрыться от фигуранта в ванной, однако злоумышленник переключился на бывшую жену и нанес ей смертельное ранение в грудь.
"Осознав, что женщина мертва фигурант стал наносить себе удары и порезы по телу, рукам и шеи. В результате 30-летняя женщина скончалась на месте, ее сожитель выжил благодаря оказанной медицинской помощи", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что за совершение данного преступления преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование на контроле в прокуратуре.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Дело об убийстве семейной пары мигрантом в Новой Москве направили в суд
2 июня, 16:01
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала