Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Москве признал вину

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мужчина, зарезавший бывшую жену, и пытавшийся убить ее нового мужа в Москве, признал вину, сообщили в пресс-службе московского главка прокуратуры. "Вину в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее сожителя (часть 1 статья 105, часть 3 статья 30, пункт "а" ч. 2 статья 105 УК РФ) 53-летний обвиняемый полностью признал", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе ГСУ СК по столице сообщили, что мужчина во время ссоры с бывшей женой зарезал ее, а после попытался убить ее нового мужа на севере Москвы. В прокуратуре сообщили, что после развода с женой и появления у нее нового возлюбленного он начал испытывать постоянное чувство ревности, тайно приезжал к ее дому, с помощью бинокля следил за сыновьями. "Первого сентября обвиняемый в очередной раз приехал к дому экс-супруги на улице Нижняя Масловка. Он увидел, как она с детьми вышла из парадной и стал дожидаться ее возвращения. Когда женщина пришла домой, обвиняемый попытался с ней поговорить, но разговор не заладился, ссора продолжилась в квартире", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве также рассказали, что, когда женщина пыталась вытолкать бывшего мужа из квартиры, в коридор вышел ее сожитель, что вызвало у фигуранта злость и желание его убить. Он достал нож и начать наносить им удары мужчине в грудь, живот и плечо. Потерпевшему удалось скрыться от фигуранта в ванной, однако злоумышленник переключился на бывшую жену и нанес ей смертельное ранение в грудь. "Осознав, что женщина мертва фигурант стал наносить себе удары и порезы по телу, рукам и шеи. В результате 30-летняя женщина скончалась на месте, ее сожитель выжил благодаря оказанной медицинской помощи", - отметили в прокуратуре. Сообщается, что за совершение данного преступления преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование на контроле в прокуратуре.
