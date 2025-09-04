Рейтинг@Mail.ru
11:43 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/moskva-2039630341.html
В Москве запустят проект подтверждения возраста по биометрии в магазинах
В Москве запустят проект подтверждения возраста по биометрии в магазинах
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии в магазинах при покупке товаров запустят в Москве осенью, сообщил глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Офлайн-ритейл, магазины, кассы самообслуживания. Мы планируем запуск непосредственно осенью, в ближайшее время хотим это показать. Начнем с Москвы - ритейл хочет посмотреть рентабельность", - сказал Поволоцкий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пилотный проект по подтверждению возраста по биометрии в магазинах при покупке товаров запустят в Москве осенью, сообщил глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Офлайн-ритейл, магазины, кассы самообслуживания. Мы планируем запуск непосредственно осенью, в ближайшее время хотим это показать. Начнем с Москвы - ритейл хочет посмотреть рентабельность", - сказал Поволоцкий.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Греф рассказал об оплате биометрией в Сбербанке
МоскваВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
