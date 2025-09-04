В Москве на подземном паркинге загорелась машина

https://ria.ru/20250904/moskva-2039609577.html
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Машина загорелась на подземном паркинге на проспекте Вернадского на западе Москвы, на место происшествия направлены дежурные расчеты пожарных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, произошло загорание машины на минус втором этаже паркинга по адресу: проспект Вернадского, дом 89", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за возгорания возникло плотное задымление. К тушению пожара приступили спасатели.
