Рейтинг@Mail.ru
В Москве на подземном паркинге загорелась машина - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/moskva-2039609577.html
В Москве на подземном паркинге загорелась машина
В Москве на подземном паркинге загорелась машина - РИА Новости, 04.09.2025
В Москве на подземном паркинге загорелась машина
Машина загорелась на подземном паркинге на проспекте Вернадского на западе Москвы, на место происшествия направлены дежурные расчеты пожарных, рассказал РИА... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:39:00+03:00
2025-09-04T10:39:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Машина загорелась на подземном паркинге на проспекте Вернадского на западе Москвы, на место происшествия направлены дежурные расчеты пожарных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, произошло загорание машины на минус втором этаже паркинга по адресу: проспект Вернадского, дом 89", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за возгорания возникло плотное задымление. К тушению пожара приступили спасатели.
https://ria.ru/20250902/pozhar-2038983423.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на подземном паркинге загорелась машина

В Москве на подземном паркинге на проспекте Вернадского загорелась машина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Машина загорелась на подземном паркинге на проспекте Вернадского на западе Москвы, на место происшествия направлены дежурные расчеты пожарных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, произошло загорание машины на минус втором этаже паркинга по адресу: проспект Вернадского, дом 89", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за возгорания возникло плотное задымление. К тушению пожара приступили спасатели.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в промзоне в Ярославле - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Ярославле на территории промзоны вспыхнул пожар
2 сентября, 05:55
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала