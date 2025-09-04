https://ria.ru/20250904/moskva-2039546563.html
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем
Москва будет рада, если практика безвизовых поездок с Китаем получит долгосрочное закрепление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Москва будет рада, если практика безвизовых поездок с Китаем получит долгосрочное закрепление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Обращаем внимание, что новая мера пока носит временный пробный характер, хотя механизм её применения на китайской стороне неплохо обкатан в рамках общей политики Пекина и аналогичных преференций для 47 других стран. Всё же будет необходимо проанализировать его действие с точки зрения двусторонних связей с Китаем. Будем рады, если практика безвизовых поездок получит долгосрочное закрепление", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем
