Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/moskva-2039546563.html
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем - РИА Новости, 04.09.2025
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем
Москва будет рада, если практика безвизовых поездок с Китаем получит долгосрочное закрепление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:28:00+03:00
2025-09-04T05:28:00+03:00
китай
москва
россия
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Москва будет рада, если практика безвизовых поездок с Китаем получит долгосрочное закрепление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Обращаем внимание, что новая мера пока носит временный пробный характер, хотя механизм её применения на китайской стороне неплохо обкатан в рамках общей политики Пекина и аналогичных преференций для 47 других стран. Всё же будет необходимо проанализировать его действие с точки зрения двусторонних связей с Китаем. Будем рады, если практика безвизовых поездок получит долгосрочное закрепление", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/rossija-2039529293.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, москва, россия, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Китай, Москва, Россия, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
МИД выразил надежду на долгосрочное закрепление безвизовых поездок с Китаем

Захарова: РФ будет рада, если практика безвизовых поездок с Китаем закрепится

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Москва будет рада, если практика безвизовых поездок с Китаем получит долгосрочное закрепление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Обращаем внимание, что новая мера пока носит временный пробный характер, хотя механизм её применения на китайской стороне неплохо обкатан в рамках общей политики Пекина и аналогичных преференций для 47 других стран. Всё же будет необходимо проанализировать его действие с точки зрения двусторонних связей с Китаем. Будем рады, если практика безвизовых поездок получит долгосрочное закрепление", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Минэкономразвития назвали количество оформленных китайцами виз за полгода
02:14
 
КитайМоскваРоссияМария ЗахароваДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала