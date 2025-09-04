Рейтинг@Mail.ru
ВТБ профинансировал технику для исследований российского нацпарка - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 04.09.2025 (обновлено: 10:40 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/moskva-2039512597.html
ВТБ профинансировал технику для исследований российского нацпарка
ВТБ профинансировал технику для исследований российского нацпарка - РИА Новости, 04.09.2025
ВТБ профинансировал технику для исследований российского нацпарка
Банк ВТБ профинансировал закупку техники повышенной проходимости для работы научного отдела национального парка "Земля леопарда", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:00:00+03:00
2025-09-04T10:40:00+03:00
технологии
россия
китай
приморский край
фгбу "земля леопарда"
втб (банк)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039512404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35f0874249102331f8c7eabffc5800d2.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал закупку техники повышенной проходимости для работы научного отдела национального парка "Земля леопарда", сообщает пресс-служба банка.С помощью устройств специалисты установят и будут обслуживать фотоловушки, а также будут отслеживать диких животных и экосистемы."Сильная техническая база важна для любого исследовательского центра. Качественная техника позволит усилить исследовательский процесс, что должно отразиться на научных результатах и помочь в восстановлении популяции дальневосточных леопардов", – прокомментировала в рамках ВЭФ-2025 старший вице-президент банка Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.Банк профинансировал приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования для проведения научных исследований и мониторинга трансграничной популяции дальневосточного леопарда в России и Китае."Ядро популяции дальневосточного леопарда расположено в юго-западной части Приморского края, и именно здесь удалось сохранить и увеличить его численность в три раза – с 35 до более 120 особей. Для учета и изучения этих животных развернута крупнейшая в России сеть из более чем 500 фотоловушек, но их установка и обслуживание в труднодоступных лесах и горах требуют современной техники. Поддержка партнеров позволяет нам решать такие задачи и усиливать научный мониторинг, без которого невозможно сохранить одно из редчайших животных планеты", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.Банк сотрудничает с российскими заповедниками более десяти лет и участвует в проектах по сохранению биоразнообразия, по защите редких видов диких животных и восстановлению их популяций. Совместно с фондом защитников природы банк создает систему поддержки особо охраняемых природных территорий. Среди других проектов: помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке, создание программы грантов для молодых экологов.
россия
китай
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039512404_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3efe09b2a30d3893c168ea4681635d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, китай, приморский край, фгбу "земля леопарда", втб (банк), вэф-2025
Технологии, Россия, Китай, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", ВТБ (банк), ВЭФ-2025
ВТБ профинансировал технику для исследований российского нацпарка

ВТБ проспонсировал технику для отечественного нацпарка "Земля леопарда"

© Фото : Пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал закупку техники повышенной проходимости для работы научного отдела национального парка "Земля леопарда", сообщает пресс-служба банка.
С помощью устройств специалисты установят и будут обслуживать фотоловушки, а также будут отслеживать диких животных и экосистемы.
"Сильная техническая база важна для любого исследовательского центра. Качественная техника позволит усилить исследовательский процесс, что должно отразиться на научных результатах и помочь в восстановлении популяции дальневосточных леопардов", – прокомментировала в рамках ВЭФ-2025 старший вице-президент банка Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд банка ВТБ на ВЭФ-2025
Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025
Банк профинансировал приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования для проведения научных исследований и мониторинга трансграничной популяции дальневосточного леопарда в России и Китае.
"Ядро популяции дальневосточного леопарда расположено в юго-западной части Приморского края, и именно здесь удалось сохранить и увеличить его численность в три раза – с 35 до более 120 особей. Для учета и изучения этих животных развернута крупнейшая в России сеть из более чем 500 фотоловушек, но их установка и обслуживание в труднодоступных лесах и горах требуют современной техники. Поддержка партнеров позволяет нам решать такие задачи и усиливать научный мониторинг, без которого невозможно сохранить одно из редчайших животных планеты", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Банк сотрудничает с российскими заповедниками более десяти лет и участвует в проектах по сохранению биоразнообразия, по защите редких видов диких животных и восстановлению их популяций. Совместно с фондом защитников природы банк создает систему поддержки особо охраняемых природных территорий. Среди других проектов: помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке, создание программы грантов для молодых экологов.
 
ТехнологииРоссияКитайПриморский крайФГБУ "Земля леопарда"ВТБ (банк)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала