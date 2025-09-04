ВТБ профинансировал технику для исследований российского нацпарка
ВТБ проспонсировал технику для отечественного нацпарка "Земля леопарда"
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал закупку техники повышенной проходимости для работы научного отдела национального парка "Земля леопарда", сообщает пресс-служба банка.
С помощью устройств специалисты установят и будут обслуживать фотоловушки, а также будут отслеживать диких животных и экосистемы.
"Сильная техническая база важна для любого исследовательского центра. Качественная техника позволит усилить исследовательский процесс, что должно отразиться на научных результатах и помочь в восстановлении популяции дальневосточных леопардов", – прокомментировала в рамках ВЭФ-2025 старший вице-президент банка Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.
"Ядро популяции дальневосточного леопарда расположено в юго-западной части Приморского края, и именно здесь удалось сохранить и увеличить его численность в три раза – с 35 до более 120 особей. Для учета и изучения этих животных развернута крупнейшая в России сеть из более чем 500 фотоловушек, но их установка и обслуживание в труднодоступных лесах и горах требуют современной техники. Поддержка партнеров позволяет нам решать такие задачи и усиливать научный мониторинг, без которого невозможно сохранить одно из редчайших животных планеты", – отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Банк сотрудничает с российскими заповедниками более десяти лет и участвует в проектах по сохранению биоразнообразия, по защите редких видов диких животных и восстановлению их популяций. Совместно с фондом защитников природы банк создает систему поддержки особо охраняемых природных территорий. Среди других проектов: помощь в ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, поддержка антибраконьерских и просветительских инициатив на Камчатке, создание программы грантов для молодых экологов.