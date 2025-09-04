https://ria.ru/20250904/moskva-2039500532.html

Овчинский: в парке "Ходынское поле" проходит выставка о программе реновации

Овчинский: в парке "Ходынское поле" проходит выставка о программе реновации

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В парке "Ходынское поле" открылась фотовыставка о программе реновации жилфонда Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Экспозиция "Реновация: Строим вашу лучшую жизнь!", приуроченная ко Дню города и восьмилетию программы реновации, будет доступна до 30 сентября."За восемь лет программа кардинально преобразила облик столицы: сотни тысяч москвичей переехали в современные квартиры, а на месте ветхих домов уже выросли новые кварталы с качественной инфраструктурой. Выставка предлагает уникальную возможность проследить, как реализация программы реновации меняет жизнь москвичей к лучшему, создавая современные и комфортные районы", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в первом полугодии 2025 года в столице в рамках программы завершили строительство более чем 20 жилых комплексов, что в два раза больше, чем в первой половине прошлого года.

