Свыше 1 тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Лидеры закупок Москвы"

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Более 1 тысячи заявок от специалистов контрактной системы поступило на участие в первом профессиональном состязании "‎Лидеры закупок Москвы", в рамках которого участники подтвердят свои компетенции и поборются за ценные призы, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."Более тысячи специалистов контрактной системы столицы отправили заявки на участие в первом профессиональном конкурсе "‎Лидеры закупок Москвы". Состязание позволит им заявить о себе, подтвердить свои профессиональные компетенции и побороться за признание коллег. Активность конкурсантов показывает, что в Москве работают настоящие эксперты, готовые совершенствоваться и внедрять передовые практики. Их профессионализм имеет большое значение для эффективного использования бюджетных средств и устойчивого экономического развития города", - рассказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.Участвовать в этом конкурсе могут специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций столичного правительства. В конкурсе предусмотрено четыре командных и три индивидуальных номинаций, в их числе номинация для молодых специалистов, которым не исполнилось еще 30 лет.Организаторы этого проекта – столичный департамент по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства города.По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, система закупок – это одна из артерий московской экономики. При этом ее движущей силой являются специалисты.Пуртов добавил, что финал пройдет 28 ноября. На этом этапе будут определены лучшие участники. Жюри будут учитывать не только компетенции, а также креативность и командную работу.Всего конкурс состоит из нескольких этапов. Первый – заявочный, который завершился 3 сентября. Второй этап пройдет с 22 сентября до 5 октября. В рамках второго этапа будут сформированы команды для дальнейшего группового участия.Те участники, которые войдут в тридцатку лучших, продолжат борьбу лично. Они должны будут выполнить различные профессиональные задания отборочных туров. Оценку финалистам даст экспертное жюри, его руководство возглавит Багреева.Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность. Город оказывается в числе лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Ранее Багреева сообщала, что число бизнесменов, которые зарегистрированы на Портале поставщиков Москвы, превысило 380 тысяч, с начала года их количество выросло на 30 тысяч.

