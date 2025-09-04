Шор обвинил власти Молдавии в предательстве интересов страны
Шор: власти Молдавии превратили граждан в пешки в чужих геополитических играх
КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Власти Молдавии сознательно предают интересы страны, превращая ее граждан в разменную монету в чужих геополитических играх, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что, если на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября победят пророссийские силы, республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что при таком сценарии это может означать сотрудничество Кишинева с Москвой плюс "размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", а также препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути".
"Именно Евросоюз толкал Грузию к войне с Россией, требовал открыть второй фронт. Грузины не дали втянуть себя в катастрофу, сохранили трезвость ума. А что делают власти Молдавии? Они сознательно предают интересы нашей страны, готовя из нас разменную монету в чужих геополитических играх. Это не "путь Грузии". Это путь в бездну, в хаос, в войну, куда толкают нас (президент Молдавии) Майя Санду и ее партия (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.)", - сказал Шор.
По его словам, молдавский народ должен сказать твердое "нет" этим авантюрам. "Молдове нужны мир, работающие заводы и нормальные зарплаты, а не превращение в пешку в чужой игре", - подчеркнул политик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.