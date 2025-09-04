https://ria.ru/20250904/moldavija-2039628846.html

Шор назвал отличие Молдавии от Грузии

Шор назвал отличие Молдавии от Грузии - РИА Новости, 04.09.2025

Шор назвал отличие Молдавии от Грузии

Президент Румынии Никушор Дан, пугая молдаван "грузинским сценарием", забывает сказать, что в отличие от Молдавии Грузия развивается, сохранив экономические... РИА Новости, 04.09.2025

КИШИНЕВ, 4 сен — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан, пугая молдаван "грузинским сценарием", забывает сказать, что в отличие от Молдавии Грузия развивается, сохранив экономические связи с Россией, заявил РИА Новости лидер молдавского политического блока "Победа" Илан Шор. Ранее Дан заявил, что, если на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября победят пророссийские силы, республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что при таком сценарии это может означать сотрудничество Кишинева с Москвой плюс "размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", а также препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути". "Когда Никушор Дан пугает молдаван "грузинским сценарием", он забывает сказать правду: Грузия, сохранив экономические связи с Россией, развивается. В отличие от Молдовы, которая по вине ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) оказалась в полной зависимости от Брюсселя", - сказал Шор. Политик предложил посмотреть на факты. "Рост ВВП Грузии в 2024 году — 9,4%, Молдовы — 0,1%. Страшно? Да. Пугающий сценарий. Ведь путь Грузии ведет к экономическому буму. А власти Молдовы к такому повороту не способны, их путь — упадок и деградация. У нас закрываются рынки, падает производство, люди бегут за границу, а правительство продолжает гнуть линию, выгодную своим западным покровителям", - подчеркнул Шор. По его словам, Никушор Дан с момента избрания заигрывает с президентом Молдавии Майей Санду и изображает дружбу. "Но это не дружба, по сути это отношения феодала и вассала. Бухарест запускает руки в различные сферы жизни Молдовы — в экономику, промышленность, образование. И это не помощь и поддержка. Это преследование корыстных интересов и неуважение жителей Молдовы и их права на самостоятельное развитие", - пояснил политик. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

