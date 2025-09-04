В России призвали изменить ограничения по льготам для семей с детьми

https://ria.ru/20250904/mishonova-2039527836.html

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возрастные ограничения при получении льгот на жилье семьям с детьми в России стоит изменить: льготы должны быть доступны независимо от того, достиг ли один из супругов 35 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Жилье должно стать доступным. Ипотека должна для семьи быть льготной. Важно, чтобы мы не ограничивали возраст молодой семьи 35-ю годами, как сейчас в законе. Потому что у нас иногда папой становятся ближе к 40 годам, мамой — после 30-ти. Сейчас рожают после 30-ти лет в большинстве своем, но они должны иметь возможность пользоваться вот этими льготными всеми проектами, которые предлагает государство для молодой семьи", — сказала омбудсмен в беседе с РИА Новости. Мишонова отметила, что в текущей демографической ситуации важно поддерживать не только самые молодые семьи, но и тех, кто решается на первого ребенка в 35 лет. По ее словам, они должны иметь возможность получить государственную поддержку, поскольку любые меры сейчас считаются необходимыми. "Жилье, доступность жилья, чтобы было куда прийти с малышом и не жить с родителями, со взрослым поколением, со старшим поколением — это основная мера, которая могла бы сейчас стимулировать, мне кажется, молодежь", — добавила омбудсмен. Мишонова также подчеркнула, что существующие меры поддержки семей, такие как материнский капитал для рождения второго и третьего ребенка, в том числе возможность использовать его как взнос за ипотеку, успешно работают в России. По ее мнению, сейчас главная задача заключается в том, чтобы поддерживать молодые семьи, убеждать их в ценности семьи и рождении первых детей. "Только в Московской области в четыре раза за последние пять лет выросло количество многодетных семей. Это семьи, у которых трое и более детей. И вот с этим проблем нет. Проблема в том, чтобы убедить, поддержать и дать возможность поверить в свои силы и вообще сказать, мол, ребята, семья — это самое лучшее, что может быть, и чем раньше она у тебя появится, тем лучше, и сил больше, энергии больше, чтобы воспитывать своих детей. Нужно убедить поколения, чтобы они нам рожали первых детей", — добавила Мишонова. В России действует ряд мер по поддержке государством семей с детьми. Одна из таких мер — программа "Молодая семья", которая позволяет получить от государства субсидию на приобретение квартиры или строительство дома. Претендовать на выплаты могут семьи с одним или несколькими детьми, включая случаи, когда один из супругов не является гражданином России, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного родителя — гражданина РФ и одного или нескольких детей, при условии, что возраст каждого из супругов или единственного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.

