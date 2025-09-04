Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР прокомментировал заявления Каллас о вызове миропорядку - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 04.09.2025 (обновлено: 11:35 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/miroporyadok-2039608588.html
МИД КНР прокомментировал заявления Каллас о вызове миропорядку
МИД КНР прокомментировал заявления Каллас о вызове миропорядку - РИА Новости, 04.09.2025
МИД КНР прокомментировал заявления Каллас о вызове миропорядку
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о "вызове миропорядку" со стороны Китая, России, Ирана и КНДР полно идеологической предвзятости и не основано на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:38:00+03:00
2025-09-04T11:35:00+03:00
в мире
мид кнр
китай
кайя каллас
евросоюз
восточный экономический форум (вэф)
кндр (северная корея)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039614863_0:152:2894:1780_1920x0_80_0_0_c8f52e3e8d72e0d5ac2f9da0a3569764.jpg
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о "вызове миропорядку" со стороны Китая, России, Ирана и КНДР полно идеологической предвзятости и не основано на элементарных исторических знаниях, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление Каллас о том, что встреча лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине свидетельствует о "формировании авторитарного альянса" и является "прямым вызовом международному порядку"."Замечания соответствующего представителя ЕС полны идеологической предубежденности и не основаны на элементарных исторических знаниях. Они откровенно разжигают конфронтацию и антагонизм", - сказал Го Цзякунь.Дипломат подчеркнул, что слова Каллас являются неуважением к истории Второй мировой войны и наносят ущерб собственным интересам ЕС."Это крайне ошибочно и безответственно", - добавил он.Го Цзякунь заявил, что китайская сторона "выражает резкое недовольство и решительный протест". По словам дипломата, сегодня международная ситуация неспокойна и сложна, и мир как никогда нуждается в единстве и сотрудничестве."Европа, которая была очагом Второй мировой войны, должна глубже разобраться в истории, извлечь из неё уроки и укрепить единство. Однако некоторые лидеры ЕС упорно цепляются за менталитет холодной войны и серьёзные идеологические предубеждения, намеренно сея конфронтацию и раскол", - сказал он, добавив, что это "неизбежно ещё больше подорвёт международный авторитет и влияние ЕС".Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, глава КНДР, а также лидеры других стран.
https://ria.ru/20250904/kallas-2039521571.html
https://ria.ru/20250904/votum-2039610082.html
китай
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039614863_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_cf341a33500b847e3df760a170bbac62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мид кнр, китай, кайя каллас, евросоюз, восточный экономический форум (вэф), кндр (северная корея), россия
В мире, МИД КНР, Китай, Кайя Каллас, Евросоюз, Восточный экономический форум (ВЭФ), КНДР (Северная Корея), Россия
МИД КНР прокомментировал заявления Каллас о вызове миропорядку

МИД КНР: заявления Каллас о вызове миропорядку полны предубеждений

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПредставитель китайского МИД Го Цзякунь
Представитель китайского МИД Го Цзякунь - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Представитель китайского МИД Го Цзякунь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о "вызове миропорядку" со стороны Китая, России, Ирана и КНДР полно идеологической предвзятости и не основано на элементарных исторических знаниях, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление Каллас о том, что встреча лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине свидетельствует о "формировании авторитарного альянса" и является "прямым вызовом международному порядку".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Каллас пришла в истерику от итогов саммита ШОС, заявил Слуцкий
Вчера, 00:05
"Замечания соответствующего представителя ЕС полны идеологической предубежденности и не основаны на элементарных исторических знаниях. Они откровенно разжигают конфронтацию и антагонизм", - сказал Го Цзякунь.
Дипломат подчеркнул, что слова Каллас являются неуважением к истории Второй мировой войны и наносят ущерб собственным интересам ЕС.
"Это крайне ошибочно и безответственно", - добавил он.
Го Цзякунь заявил, что китайская сторона "выражает резкое недовольство и решительный протест". По словам дипломата, сегодня международная ситуация неспокойна и сложна, и мир как никогда нуждается в единстве и сотрудничестве.
"Европа, которая была очагом Второй мировой войны, должна глубже разобраться в истории, извлечь из неё уроки и укрепить единство. Однако некоторые лидеры ЕС упорно цепляются за менталитет холодной войны и серьёзные идеологические предубеждения, намеренно сея конфронтацию и раскол", - сказал он, добавив, что это "неизбежно ещё больше подорвёт международный авторитет и влияние ЕС".
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, глава КНДР, а также лидеры других стран.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Европарламенте предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
Вчера, 10:40
 
В миреМИД КНРКитайКайя КалласЕвросоюзВосточный экономический форум (ВЭФ)КНДР (Северная Корея)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала