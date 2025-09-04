https://ria.ru/20250904/miroporyadok-2039608588.html
МИД КНР прокомментировал заявления Каллас о вызове миропорядку
2025-09-04T10:38:00+03:00
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о "вызове миропорядку" со стороны Китая, России, Ирана и КНДР полно идеологической предвзятости и не основано на элементарных исторических знаниях, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление Каллас о том, что встреча лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине свидетельствует о "формировании авторитарного альянса" и является "прямым вызовом международному порядку"."Замечания соответствующего представителя ЕС полны идеологической предубежденности и не основаны на элементарных исторических знаниях. Они откровенно разжигают конфронтацию и антагонизм", - сказал Го Цзякунь.Дипломат подчеркнул, что слова Каллас являются неуважением к истории Второй мировой войны и наносят ущерб собственным интересам ЕС."Это крайне ошибочно и безответственно", - добавил он.Го Цзякунь заявил, что китайская сторона "выражает резкое недовольство и решительный протест". По словам дипломата, сегодня международная ситуация неспокойна и сложна, и мир как никогда нуждается в единстве и сотрудничестве."Европа, которая была очагом Второй мировой войны, должна глубже разобраться в истории, извлечь из неё уроки и укрепить единство. Однако некоторые лидеры ЕС упорно цепляются за менталитет холодной войны и серьёзные идеологические предубеждения, намеренно сея конфронтацию и раскол", - сказал он, добавив, что это "неизбежно ещё больше подорвёт международный авторитет и влияние ЕС".Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, глава КНДР, а также лидеры других стран.
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о "вызове миропорядку" со стороны Китая, России, Ирана и КНДР полно идеологической предвзятости и не основано на элементарных исторических знаниях, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
В ходе брифинга один из журналистов попросил прокомментировать заявление Каллас
о том, что встреча лидеров России
, Китая
, Ирана
и КНДР
в Пекине
свидетельствует о "формировании авторитарного альянса" и является "прямым вызовом международному порядку".
"Замечания соответствующего представителя ЕС
полны идеологической предубежденности и не основаны на элементарных исторических знаниях. Они откровенно разжигают конфронтацию и антагонизм", - сказал Го Цзякунь.
Дипломат подчеркнул, что слова Каллас являются неуважением к истории Второй мировой войны и наносят ущерб собственным интересам ЕС.
"Это крайне ошибочно и безответственно", - добавил он.
Го Цзякунь заявил, что китайская сторона "выражает резкое недовольство и решительный протест". По словам дипломата, сегодня международная ситуация неспокойна и сложна, и мир как никогда нуждается в единстве и сотрудничестве.
"Европа, которая была очагом Второй мировой войны, должна глубже разобраться в истории, извлечь из неё уроки и укрепить единство. Однако некоторые лидеры ЕС упорно цепляются за менталитет холодной войны и серьёзные идеологические предубеждения, намеренно сея конфронтацию и раскол", - сказал он, добавив, что это "неизбежно ещё больше подорвёт международный авторитет и влияние ЕС".
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, глава КНДР, а также лидеры других стран.