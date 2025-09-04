https://ria.ru/20250904/mir-2039702643.html
Глобальный Юг решил, что не только США управлять миром, заявил Кобяков
Глобальный Юг решил, что не только США управлять миром, заявил Кобяков - РИА Новости, 04.09.2025
Глобальный Юг решил, что не только США управлять миром, заявил Кобяков
Руководители стран Глобального Юга на саммите в Китае решили, что не только США и их сателлитам управлять миром, сообщил советник президента РФ, ответственный... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:04:00+03:00
2025-09-04T16:04:00+03:00
2025-09-04T16:04:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
антон кобяков
владимир путин
шос
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945869543_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_78166a1f8f1883d4979d14126252fe25.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Руководители стран Глобального Юга на саммите в Китае решили, что не только США и их сателлитам управлять миром, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Глобальный Юг, как его называют, а на самом деле руководители большинства стран мира, решили, что управлять миром – задача не только Соединенных Штатов и их сателлитов. Многополярный мир – это равные права и равные возможности. В такой ситуации каждый участник глобальных процессов будет реализовывать свои резервы", - сказал Кобяков. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/mnogopoljarnost-2039438140.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945869543_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_51f39951de157bac971d68bdc9d15e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сша, антон кобяков, владимир путин, шос, вэф-2025, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Россия, США, Антон Кобяков, Владимир Путин, ШОС, ВЭФ-2025, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Глобальный Юг решил, что не только США управлять миром, заявил Кобяков
Кобяков: руководители стран Глобального Юга выступили за многополярный мир