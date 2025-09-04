https://ria.ru/20250904/mir-2039702643.html

Глобальный Юг решил, что не только США управлять миром, заявил Кобяков

Глобальный Юг решил, что не только США управлять миром, заявил Кобяков - РИА Новости, 04.09.2025

Глобальный Юг решил, что не только США управлять миром, заявил Кобяков

Руководители стран Глобального Юга на саммите в Китае решили, что не только США и их сателлитам управлять миром, сообщил советник президента РФ, ответственный...

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Руководители стран Глобального Юга на саммите в Китае решили, что не только США и их сателлитам управлять миром, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Глобальный Юг, как его называют, а на самом деле руководители большинства стран мира, решили, что управлять миром – задача не только Соединенных Штатов и их сателлитов. Многополярный мир – это равные права и равные возможности. В такой ситуации каждый участник глобальных процессов будет реализовывать свои резервы", - сказал Кобяков. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

