Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники - РИА Новости, 04.09.2025
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники
04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проблем с наличием топлива для сельхозтехники на период уборочных кампаний на сегодняшний день не фиксируется, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы с Минэнерго находимся в постоянной коммуникации, у нас есть совместный план по рекомендуемым объемам приобретения топлива для сельхозпроизводителей, и по этому плану все обязательства со стороны вертикально интегрированных холдингов выполняются. На сегодняшний день проблем с наличием топлива для уборочных кампаний не фиксируется", - сказал Разин. ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники
