Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/minselhoz-2039551917.html
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники - РИА Новости, 04.09.2025
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники
Проблем с наличием топлива для сельхозтехники на период уборочных кампаний на сегодняшний день не фиксируется, заявил журналистам замминистра сельского... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:16:00+03:00
2025-09-04T06:16:00+03:00
экономика
россия
владивосток
андрей разин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_331:0:3028:1517_1920x0_80_0_0_a98fa7a69cf8fad536aab1418ca12e3e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проблем с наличием топлива для сельхозтехники на период уборочных кампаний на сегодняшний день не фиксируется, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы с Минэнерго находимся в постоянной коммуникации, у нас есть совместный план по рекомендуемым объемам приобретения топлива для сельхозпроизводителей, и по этому плану все обязательства со стороны вертикально интегрированных холдингов выполняются. На сегодняшний день проблем с наличием топлива для уборочных кампаний не фиксируется", - сказал Разин. ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/zerno-2039551753.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_227:0:2886:1994_1920x0_80_0_0_af55f6732bcc8d595259df43823d00b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, андрей разин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Андрей Разин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники

Разин: проблем с топливом для сельхозтехники на период уборочных кампаний нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проблем с наличием топлива для сельхозтехники на период уборочных кампаний на сегодняшний день не фиксируется, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Мы с Минэнерго находимся в постоянной коммуникации, у нас есть совместный план по рекомендуемым объемам приобретения топлива для сельхозпроизводителей, и по этому плану все обязательства со стороны вертикально интегрированных холдингов выполняются. На сегодняшний день проблем с наличием топлива для уборочных кампаний не фиксируется", - сказал Разин.
ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна
06:15
 
ЭкономикаРоссияВладивостокАндрей РазинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала