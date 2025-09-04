Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег - РИА Новости, 04.09.2025
05:38 04.09.2025
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег
экономика
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
министерство финансов рф (минфин россии)
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минфин России считает нецелесообразным ограничивать в стране хождение наличных денег, таких планов нет и не может быть, заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. "Хорошо, что по Конституции вопрос денежного обращения в сфере компетенции Центрального банка РФ. Насколько мне известно, планов таких нет и не может быть. Мое экспертное мнение, что это нецелесообразно", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос одного из участников форума о планах по ограничению хождения наличных денежных средств. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, министерство финансов рф (минфин россии), восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Министерство финансов РФ (Минфин России), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минфин России считает нецелесообразным ограничивать в стране хождение наличных денег, таких планов нет и не может быть, заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.
"Хорошо, что по Конституции вопрос денежного обращения в сфере компетенции Центрального банка РФ. Насколько мне известно, планов таких нет и не может быть. Мое экспертное мнение, что это нецелесообразно", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос одного из участников форума о планах по ограничению хождения наличных денежных средств.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЦБ допустил сокращение наличных в обороте
30 августа 2024, 05:17
 
