https://ria.ru/20250904/minfin-2039547629.html
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег - РИА Новости, 04.09.2025
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег
Минфин России считает нецелесообразным ограничивать в стране хождение наличных денег, таких планов нет и не может быть, заявил директор департамента финансовой... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:38:00+03:00
2025-09-04T05:38:00+03:00
2025-09-04T05:38:00+03:00
экономика
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
министерство финансов рф (минфин россии)
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618344_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a01c763984d379f6d537855b04566a62.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минфин России считает нецелесообразным ограничивать в стране хождение наличных денег, таких планов нет и не может быть, заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. "Хорошо, что по Конституции вопрос денежного обращения в сфере компетенции Центрального банка РФ. Насколько мне известно, планов таких нет и не может быть. Мое экспертное мнение, что это нецелесообразно", - сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос одного из участников форума о планах по ограничению хождения наличных денежных средств. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240830/tsentrobank-1969369761.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618344_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_fc12911b36febc5045f006746192f803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, министерство финансов рф (минфин россии), восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Министерство финансов РФ (Минфин России), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег
Минфин считает нецелесообразным ограничивать хождение наличных денег