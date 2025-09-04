https://ria.ru/20250904/mid-2039606190.html
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре - РИА Новости, 04.09.2025
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре
Развитие отношений Китая с другими государствами никогда не нацелено против каких-либо третьих сторон, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 04.09.2025
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Развитие отношений Китая с другими государствами никогда не нацелено против каких-либо третьих сторон, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова президента США Дональда Трампа о "заговоре" между Пекином, Москвой и Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры". "Китай никогда не нацеливается на третьи стороны при развитии дипломатических отношений с какой-либо страной", - сказал Го Цзякунь. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, глава КНДР, а также лидеры других стран.
МИД КНР: развитие отношений с другими странами не нацелено против третьих сторон