Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/mid-2039606190.html
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре - РИА Новости, 04.09.2025
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре
Развитие отношений Китая с другими государствами никогда не нацелено против каких-либо третьих сторон, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:32:00+03:00
2025-09-04T10:32:00+03:00
в мире
китай
пекин
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Развитие отношений Китая с другими государствами никогда не нацелено против каких-либо третьих сторон, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова президента США Дональда Трампа о "заговоре" между Пекином, Москвой и Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры". "Китай никогда не нацеливается на третьи стороны при развитии дипломатических отношений с какой-либо страной", - сказал Го Цзякунь. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, глава КНДР, а также лидеры других стран.
https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, сша, дональд трамп
В мире, Китай, Пекин, США, Дональд Трамп
В МИД Китая прокомментировали заявление Трампа о заговоре

МИД КНР: развитие отношений с другими странами не нацелено против третьих сторон

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Развитие отношений Китая с другими государствами никогда не нацелено против каких-либо третьих сторон, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова президента США Дональда Трампа о "заговоре" между Пекином, Москвой и Пхеньяном.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры".
"Китай никогда не нацеливается на третьи стороны при развитии дипломатических отношений с какой-либо страной", - сказал Го Цзякунь.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, глава КНДР, а также лидеры других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин отказался участвовать в заговоре против Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреКитайПекинСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала